Каждый пятый дальневосточник перед Новым годом откроет вклад или накопительный счет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

21% жителей ДФО воспользуются сезонными предложениями банков с повышенными ставками по сберегательным продуктам. Таковы результаты опроса*, проведенного банками ВТБ и «Открытие».

В преддверии Нового года банки запускают специальные условия для сберегателей: одни увеличивают ставку, другие – устраивают розыгрыши, третьи предлагают гибкие условия с возможностью дополнительного дохода. Воспользоваться такими предложениями планирует каждый пятый дальневосточник (21% опрошенных).

Четверть дальневосточников предпочитают открывать накопительные счета, а не вклады, поскольку любят иметь деньги под рукой и предпочитают гибкие условия пополнения и снятия. За стабильный доход голосуют 11% жителей округа: они открывают депозиты.

Роста расходов в связи с предновогодними тратами ожидают 84% дальневосточников. Экономить в декабре будут только 7% жителей округа: это меньше, чем в целом по России (11%). В такой ситуации выгодное решение – использовать для оплаты карту, которая даст возможность копить бонусы или, как у ВТБ, увеличить ставку по накопительному счету.

«Оплачивая товары и услуги, клиенты могут увеличить ставку по своему счету сразу на несколько пунктов - до уровня срочного вклада. Такой продукт будет интересен клиентам, которым важна не только высокая доходность, но и гибкость в управлении собственными средствами», - прокомментировала результаты опроса начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

*Опрос проводился 27–29 ноября по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.