Тихоокеанское
информационное агентство
15 Декабря 2023
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14:16, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске 16 декабря на время проведения открытия новогодней елки ограничат движение

В Южно-Сахалинске 16 декабря на время проведения открытия новогодней елки ограничат движение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с открытием главной елки Сахалинской области на площади перед Домом правительства в субботу, 16 декабря с 16.00 до 21.00 будет полностью перекрыто движение по Коммунистическому проспекту от проспекта Мира до улицы Дзержинского, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Объезд общественного транспорта будет по проспекту Мира, ул. Дзержинского, ул. Хабаровской, далее по утвержденному маршруту движения.

Автомобилистов просят учитывать информацию при планировании маршрутов.

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