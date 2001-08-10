В Южно-Сахалинске 16 декабря на время проведения открытия новогодней елки ограничат движение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с открытием главной елки Сахалинской области на площади перед Домом правительства в субботу, 16 декабря с 16.00 до 21.00 будет полностью перекрыто движение по Коммунистическому проспекту от проспекта Мира до улицы Дзержинского, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Объезд общественного транспорта будет по проспекту Мира, ул. Дзержинского, ул. Хабаровской, далее по утвержденному маршруту движения.

Автомобилистов просят учитывать информацию при планировании маршрутов.