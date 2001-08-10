В соединениях и воинских частях ВВО идут занятия с молодым пополнением

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО) стартовали занятия по предметам боевой подготовки с военнослужащими осеннего призыва. Сформировано более 140 учебных подразделений, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Занятия организованы в соответствии курсом одиночной подготовки военнослужащих. Обучением новобранцев занимаются офицеры, прапорщики и сержанты, прошедшие учебно-методические сборы и знающие методики приема и обучения молодого пополнения.

К прибытию новобранцев были созданы все условия для их размещения, организации питания, банно-прачечного, медицинского обслуживания, обучения личного состава.

Основной целью обучения является совершенствование начальной и общевойсковой подготовки молодого пополнения, а также подготовка каждого новобранца к самостоятельному выполнению задач боевой подготовки и внутренней службы.

Новобранцы осваивают первоначальные навыки по специальности в учебных подразделениях. После окончания курса общевойсковой подготовки, новобранцев ждет торжественная церемония приведения к Военной присяге, после чего военнослужащие приступят к плановым занятиям в составе штатных подразделений.