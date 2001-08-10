В 2023 году спрос на "семейную" ипотеку вырос на 80%
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С начала 2023 года «семейную» ипотеку в ВТБ получили более 66,4 тысячи клиентов. Общая сумма сделок приблизилась к 380 млрд рублей. Это почти на 80% по количеству и на 86% по объему превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Всего с момента запуска «семейной» ипотеки в мае 2018 года ею воспользовались более 160,7 тысячи заемщиков ВТБ, получив на улучшение жилищных условий почти 784 млрд рублей.
Возможность купить квартиру или построить собственный дом на льготных условиях приобрела особую ценность для российских семей в период высоких ставок по базовым программам кредитования. Сегодня на «семейную» ипотеку приходится около 45% льготных сделок на рынке, а в общем объеме выдач ипотеки по ней проходит почти каждая третья сделка.
С учетом этих факторов, а также важной социальной составляющей программы, ВТБ поддерживает потенциальное продление «семейной» ипотеки. Она действует уже более пяти лет и зарекомендовала себя как эффективный инструмент улучшения жилищных условий российских семей. В совокупности с выплатой материнского капитала и дополнительной финансовой поддержкой многодетных заемщиков госпрограмма позволяет им проще решить квартирный вопрос.
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