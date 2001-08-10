Южносахалинца Александра Бурьянова, вернувшегося из зоны СВО, наградили медалью "За храбрость"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Торжественная церемония прошла в музейно-мемориальном комплексе "Победа", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В мероприятии приняли участие ветераны Великой отечественной войны, сослуживцы Александра Бурьянова, представители всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».
Александр Бурьянов родился на Сахалине и всю жизнь отдал службе в рядах Вооруженных сил России. После начала специальной военной операции, уже будучи уволенным в запас, он добровольцем отправился на фронт. Служебно-боевые задачи выполнял с августа 2022 по июнь 2023 года. Принимал участие в боях в районе города Волноваха. Был дважды ранен. За проявленное мужество награжден президентом России медалью «За храбрость». На торжественной церемонии в музейно-мемориальном комплексе «Победа» знак отличия Александру Бурьянову вручили ветераны Великой отечественной войны.
- Это было добровольное осознанное решение. Еще до частичной мобилизации, которая началась осенью 2022 года. Руки, ноги на месте, все хорошо. Сейчас поправим здоровье и поедем обратно. Душа еще не успокоилась, - поделился Александр Бурьянов.
От администрации Южно-Сахалинска гостей поприветствовал руководитель департамента общественной безопасности и контроля Андрей Сгибнев.
- Это действительно честь. Поблагодарить Александра Владимировича за его ратный труд. Вы охраняете нашу безопасность, бережете наш покой и являетесь примером исполнения служебного долга, - сказал Андрей Сгибнев.
Добавим, со стороны администрации Южно-Сахалинска сегодня проводится большая адресная работа по оказанию поддержки семьям участников специальной военной операции.
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