Офтальмологическое отделение Сахалинской областной больницы расширяет спектр обследований
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В медицинском учреждении обновили парк оборудования. Два новых аппарата – ангиографических офтальмологических компьютерных томографа – позволяют проводить точнейшую диагностику заболеваний глаз, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Снимки, которые получают на новом КТ, имеют наивысший уровень качества и дают возможность заметить мельчайшие изменения, которые происходят на обширном участке – от роговицы до сетчатки зрительного нерва.
За первый день диагностики врачи проверили зрение у 50 пациентов. Сахалинских докторов консультировал инженер по клиническим испытаниям из специализированного центра Москвы.
– Качество диагностики скажется и на уровне проводимых операций, потому что от полученных данных зависит выбор тактики лечения и последующей реабилитации. За три дня местные специалисты изучат функции аппаратов, узнают больше об их возможностях. После они будут самостоятельно считывать результаты и практиковаться в скорости постановки диагноза. Это долгий процесс, но врачи замотивированы и хорошо подготовлены, они регулярно посещают медицинские форумы и следят за тенденциями в офтальмологической сфере, – рассказал директор по клиническим испытаниям компании-поставщика Алексей Фомин.
Передовое оборудование поступило в разные подразделения больницы – стационарное отделение и консультативную поликлинику. Приобретение техники осуществлялось в рамках программы по борьбе с сахарным диабетом – это заболевание часто приводит к заболеваниям глаз.
– Мы регулярно обновляем оборудование, расширяем перечень предоставляемых услуг. В этом году мы приобрели A/B-скан для УЗИ-диагностики и исследования оболочек глаза. Он позволяет оценить состояние хрусталика и за 20 минут получить подробное заключение с описанием состояния глазных структур. На подходе у нас аппарат «Биометр», который даёт возможность дополнительно проводить диагностику роговицы и расширить возможности не только в лечении, но и подборе линз. Также скоро появится эндотелиальный микроскоп – единственный на Дальнем Востоке. Он способен проводить подсчёт эндотелия и прогнозировать послеоперационные осложнения, – рассказала заведующая офтальмологическим отделением областной клинической больницы Наталья Жарская.
Напомним, оперативные вмешательства при отслойке сетчатки и других патологий глазного яблока проводятся бесплатно по полису ОМС. Комплексные меры по совершенствованию медицинской помощи реализуются в рамках национального проекта «Здравоохранение» и под контролем губернатора Валерия Лимаренко. За этот год врачи офтальмологического отделения провели больше 300 операций. Для планового лечения пациентам необходимо обратиться к специалисту в поликлинику по месту жительства.
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