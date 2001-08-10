Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В марте следующего года на юге Сахалина запустят новый пригородный маршрут между областным центром и Долинском. Он будет действовать в рамках «Городского экспресса» – нового для островной столицы вида транспорта, благодаря которому пассажиры поездов и автобусов получили возможность добираться с окраины в центр островной столицы всего за 20 минут, с комфортом ездить в Корсаков. Перспективы развития железной дороги на Сахалине обсудили губернатор Валерий Лимаренко и заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Иван Колесников, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В следующем году на линии между островной столицей и Долинском, помимо курсирующих в настоящее время транзитных поездов, введут 4 дополнительных поезда. Количество рейсов до Корсакова увеличат на 2.

– Развитие «Городского экспресса» имеет для жителей юга острова очень большое значение. Стальная магистраль в связке с автобусными маршрутами позволяет быстро и с комфортом передвигаться из разных частей Южно-Сахалинска, а также до Корсакова. Для этого мы уже построили 3 транспортно-пересадочных узла и 3 совмещенных остановочных пункта. При этом работы продолжаются. В будущем будет построено и модернизировано 12 остановочных пунктов, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.

Также в ходе встречи стороны обсудили планы по строительству двух железнодорожных разъездов в районах Большая Елань и Луговое. Благодаря дополнительным параллельным путям поезда будут ходить чаще. К примеру, интервалы между рейсами до Христофоровки и Новоалександровки сократятся с полутора часов до 60 минут. Железнодорожный транспорт станет более доступным для жителей. Работы планируется выполнить до первого сентября.

– Мы хотим, чтобы это были не просто разъезды. Это будет технологично, оптимально с точки зрения трудовых ресурсов, – подчеркнул заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Иван Колесников.

В планах на следующий год – обустройство еще трех совмещенных остановочных пунктов «Роза Таун», «Большая полянка» и «Технопарк». Они позволят пересаживаться в соответствующих точках с железнодорожного транспорта в автобусы.

Отметим, «Городской экспресс» призван по примеру лучших мировых практик интегрировать железную дорогу в систему городского общественного транспорта, а также связать Южно-Сахалинск и расположенные рядом населенные пункты в единую транспортно-логистическую систему.

Благодаря проекту жители и гости областного центра уже сейчас могут с комфортом добираться на рельсовых автобусах из Южно-Сахалинска в Новоалександровск и Христофоровку, а также в обратных направлениях. Все остановки, находящиеся на железнодорожных маршрутах, были сопряжены с автобусным сообщением.

Первые два транспортно-пересадочных узла – на вокзале Южно-Сахалинска и в Дальнем – были открыты в декабре прошлого года. На транспортно-пересадочных узлах (ТПУ) «Привокзальном» и «Алые розы» предусмотрели перроны, посадочные посты для автобусов, крытые велопарковки и зеленые зоны. На объекте в Дальнем обустроили теплый павильон ожидания, в котором пассажиры могут приобрести напитки и познакомиться с маршрутами общественного транспорта на сенсорном табло.

1 октября этого года завершены работы по строительству бесплатной парковки и обустройству остановки и места заезда городского транспорта на транспортно-пересадочном узле (ТПУ) «Горизонт». Запуск подвозящих автобусных маршрутов будет осуществлен с вводом одноименного жилого комплекса.

В текущем году завершен первый этап благоустройства ТПУ «Нова», расположенного в районе железнодорожной станции Новоалександровка. С 5 декабря 2023 года к нему организован заезд городских автобусов № 10, 71, 62, 119, 189. Интервал движения автобусов – около 7 минут.