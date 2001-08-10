Южносахалинцам предлагают определить победителей проекта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На официальном сайте администрации Южно-Сахалинска стартовало голосование за участников конкурса «Успех года». Поддержать самые запомнившиеся события, проекты и персоны 2023 года можно до 17 декабря включительно, рассказали ТИА "Острова" в городской админстрации.

Интерактивное голосование за участников проекта проводится по 11 номинациям: «Стройка года», «Праздник года», «Проект года», «Признание года», «Продукт года», «Книга года», «Городской уголок», «Безопасность», «Здоровье», «Образование», «Спортсмен года».

Для того, чтобы отдать свой голос за наиболее понравившуюся кандидатуру, необходимо пройти по ссылке. Голосовать можно за все номинации, но выбирать не более одного победителя в каждой.

Победителей по итогам голосования объявят на торжественной церемонии награждения, которая состоится в конце следующей недели.