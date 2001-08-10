Учащиеся СахГУ стали победителями российской национальной премии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 10 по 15 декабря 2023 года в Москве состоялся финал российской национальной премии «Студент года» образовательных организаций высшего образования. Этот конкурсный и образовательный проект направлен на талантливых студентов, имеющих особые достижения в учебной, научной, спортивной, творческой и общественной жизни, рассказали ТИА "Острова" в СахГУ.

В 2023 году конкурсанты национальной премии были представлены в 13 номинациях: «Общественник года», «Творческая личность года», «Интеллект года», «Иностранный студент года», «Спортсмен года», «Староста года» и т.д. Островной университет был представлен сразу в трех номинациях: поисковый отряд СахГУ «Дальневосточный рубеж» в «Патриотическом объединении года», волонтерское объединение университета «Феникс» – в «Добровольческом объединении года», а Алина Жоголь в номинации «Председатель совета обучающихся года».

На протяжении нескольких дней участники презентовали свои студенческие объединения, занимались проектной деятельностью, проходили тестирования и профильные испытания по номинациям.

- Мы провели показательный мастер-класс по использованию поискового оборудования для других участников и членов жюри, – рассказывает руководитель поискового отряда «Дальневосточный рубеж» Ян Позняк. – С металлоискателем нам помогли коллеги-поисковики из Москвы, а с собой мы привезли сахалинский песок и часть наших находок во время полевых работ.

Поисковый отряд СахГУ «Дальневосточный рубеж» – малая, но значимая часть «Поискового движения России». Отряд объединил студентов, неравнодушных к истории своей родины. Они ведут работу во многих направлениях: полевая работа на местах боев Второй мировой и Великой Отечественной войн, архивная работа в рамках проекта «Судьба солдата», организация патриотических мероприятий для студентов и школьников, облагораживание воинских захоронений и многое другое. Сегодня в поисковом отряде состоит 32 студента университета.

- В нашем направлении была, на мой взгляд, самая сильная конкуренция, потому что мы соревновались с ребятами-волонтерами из крупнейших вузов страны, – считает руководитель волонтерского объединения университета «Феникс» Анжелика Салихова. – Но мы были настроены войти в тройку сильнейших, ведь уже в прошлом году были в топ-7 волонтерских объединений страны и за прошедший год провели серьезную работу.

В качестве показательного мастер-класса студенты провели занятие по языку жестов. По мнению ребят, современные волонтеры должны обладать таким навыком, потому что это еще один канал для коммуникации. Уже сейчас студенческое объединение готовит обучающие видеоролики и методичку с набором фраз, которые должны знать волонтеры при работе людьми.

Волонтерское объединение «Феникс» – это команда неравнодушных студентов, которые занимаются социальными, спортивными, экологическими и культурно-массовыми мероприятиями как в стенах СахГУ, так и за его пределами.

Среди авторских проектов объединения – акция «Подари радость», которая через различные формы социальной активности направлена на социализацию людей старшего поколения, людей с ограниченными возможностями здоровья, детей, оставшихся без попечения родителей, представителей социально уязвимых групп населения Сахалинской области, проживающих в доме-интернате для престарелых и инвалидов, в детских домах.

В рамках проекта активисты организуют концертные программы, вечера отдыха, литературные вечера, танцевальные вечера, мастер-классы, а также проводят мероприятия по обучению навыкам компьютерной грамотности для пожилых людей. Стоит отметить, что этот проект был оценен экспертами Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц и выиграл в 2023 году 350 000 рублей на его реализацию.

По итогам конкурсных испытаний поисковый отряд СахГУ «Дальневосточный рубеж» стал победителем российской национальной премии «Студент года», а волонтерское объединение «Феникс» – лауреатом конкурса.

- Мы не устанем повторять, что в нашем университете учатся талантливые, вовлеченные в общественную и научную деятельность, разносторонние и очень активные студенты. А победа в национальном конкурсе «Студент года» является ярким подтверждением этого, – подчеркивает и. о. ректора СахГУ Александр Самардак. – Хочу поблагодарить ребят за их вклад в развитие студенческих движений в нашем университете, а также их наставников, которые помогают молодым людям в их начинаниях и стремлениях.

Организаторами премии «Студент года» являются Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Общероссийская общественная организация «Российский союз молодежи». Премия направлена на выявление, поддержку и продвижение талантливой студенческой молодежи Российской Федерации.