12:01, | Новости общества Сахалина и Курил
Южносахалинцев приглашают приобрести свежемороженую рыбу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Торговля осуществляется сегодня, 15 декабря, по следующим адресам:
- магазин ООО «Курильский берег» (пр. Победы, 81/1): камбала -100 руб/кг, минтай -115 руб/кг; сельдь -80 руб/кг;
- магазин «ЗОВ» (ул. Ленина, 252б, торговое место D9): сельдь - 90 руб/кг, камбала -90руб/кг.
Приобрести рыбу можно в рабочее время торговых точек.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:16 Сегодня Сахалинцам, участникам программы софинансирования пенсионных накоплений, необходимо сделать взносы до 31 декабря
10:00 Сегодня Ледовая арена "Кристалла" примет хоккейный марафон матчей
- 10:18 Сегодня Паромная переправа Ванино-Холмск работает в штатном режиме
11:26 Сегодня В Южно-Сахалинске завершают ремонт поврежденного участка газопровода
09:13 11 Декабря В Приморье построят круглогодичный бассейн с морской водой под открытым небом
10:11 8 Декабря Южносахалинцев и гостей города завтра ждут на фестивале "День пельменя"
16:26 8 Декабря Проект обустройства территории по ул. Фабричной в Южно-Сахалинске скорректируют с учетом мнения жителей
14:21 8 Декабря Сахалинцы завоевали пять наград всероссийских соревнований по стрельбе
16:11 23 Ноября Охранник, не пустивший бойцов СВО в бар Южно-Сахалинска и распыливший перцовый баллончик, заключен под стражу
09:26 17 Ноября На Сахалине и Курилах определили лучшие подъезды октября
18:10 30 Ноября На Камчатке один из магазинов сети "Красное & белое" обвинили в торговле сигаретами неподалеку от школы
14:49 24 Ноября Число многодетных семей на Сахалине и Курилах за пять лет увеличилось на треть
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?