Тихоокеанское
информационное агентство
15 Декабря 2023
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12:01, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают приобрести свежемороженую рыбу

Южносахалинцев приглашают приобрести свежемороженую рыбу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Торговля осуществляется сегодня, 15 декабря, по следующим адресам:

- магазин ООО «Курильский берег» (пр. Победы, 81/1): камбала -100 руб/кг, минтай -115 руб/кг; сельдь -80 руб/кг;

- магазин «ЗОВ» (ул. Ленина, 252б, торговое место D9): сельдь - 90 руб/кг, камбала -90руб/кг.

Приобрести рыбу можно в рабочее время торговых точек.

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