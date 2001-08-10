В Южно-Сахалинске завершают ремонт поврежденного участка газопровода

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин провел выездное рабочее совещание на месте порыва газораспределительных сетей в районе переулка Отдаленного. В результате инцидента без газа здесь остались около 30 домов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Восстановительные работы на месте поврежденного участка продолжались всю ночь. Из-за того, что труба проходит под канализационным колодцем, доступ к ней был затруднен. Вместе с тем аварийные службы оперативно определили место порыва и приступили к ремонту. В первой половине дня специалисты завершат продувку системы, после чего планируется возобновить подачу газа потребителям.

Отметим, труба была повреждена в ходе строительных работ.

– Проведем тщательное расследование. Нас категорически не устраивает, когда строители рвут сети. В этом сезоне такие случаи возникали не раз. Это приносит дополнительные неудобства и людям, и Газпрому, – отметил Сергей Надсадин.

Добавим, ситуация находится на контроле мэра. По поручению главы города создана специальная комиссия, задача которой — проверить исполнительную документацию и разобраться во всех обстоятельствах произошедшего.