Тихоокеанское
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11:26, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске завершают ремонт поврежденного участка газопровода

В Южно-Сахалинске завершают ремонт поврежденного участка газопровода

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин провел выездное рабочее совещание на месте порыва газораспределительных сетей в районе переулка Отдаленного. В результате инцидента без газа здесь остались около 30 домов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Восстановительные работы на месте поврежденного участка продолжались всю ночь. Из-за того, что труба проходит под канализационным колодцем, доступ к ней был затруднен. Вместе с тем аварийные службы оперативно определили место порыва и приступили к ремонту. В первой половине дня специалисты завершат продувку системы, после чего планируется возобновить подачу газа потребителям.

Отметим, труба была повреждена в ходе строительных работ.

– Проведем тщательное расследование. Нас категорически не устраивает, когда строители рвут сети. В этом сезоне такие случаи возникали не раз. Это приносит дополнительные неудобства и людям, и  Газпрому, – отметил Сергей Надсадин.

Добавим, ситуация находится на контроле мэра. По поручению главы города создана специальная комиссия, задача которой — проверить исполнительную документацию и разобраться во всех обстоятельствах произошедшего.

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