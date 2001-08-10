Паромная переправа Ванино-Холмск работает в штатном режиме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с улучшением метеоусловий в Татарском проливе с 08.30 (сах) 15 декабря паромная переправа Ванино-Холмск открыта, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Напомним, что на Сахалине в связи с ухудшением погоды в Татарском проливе с 16.00 (сах) 13 декабря до улучшения погодных условий была закрыта паромная переправа Ванино-Холмск.