Тихоокеанское
информационное агентство
15 Декабря 2023
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В Южно-Сахалинске в воскресенье ожидается сильный снег
10:18, | Новости общества Сахалина и Курил

Паромная переправа Ванино-Холмск работает в штатном режиме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с улучшением метеоусловий в Татарском проливе с 08.30 (сах) 15 декабря паромная переправа Ванино-Холмск открыта, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Напомним, что на Сахалине в связи с ухудшением погоды в Татарском проливе с 16.00 (сах) 13 декабря до улучшения погодных условий была закрыта паромная переправа Ванино-Холмск.

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