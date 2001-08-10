Тихоокеанское
информационное агентство
15 Декабря 2023
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В Южно-Сахалинске в воскресенье ожидается сильный снег
10:00, | Новости общества Сахалина и Курил

Ледовая арена "Кристалла" примет хоккейный марафон матчей

Ледовая арена

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В предстоящие выходные лед спортшколы «Кристалл» в Южно-Сахалинске будет горячим от хоккейных баталий. 16 и 17 декабря здесь пройдет розыгрыш сразу двух стартов, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе.

Первыми клюшки скрестят участники первенства Юниорской хоккейной лиги U18. Команда «Кристалл» примет на домашней арене «Амур» из Хабаровска. Матчи станут ответным визитом наших соперников после серии встреч в Хабаровске. Тогда сахалинцы уступили «Амуру» со счетом 1:9 и 2:5.

После старших товарищей на лёд выйдут участники первенства Дальневосточного федерального округа по хоккею среди юношей до 17 лет. Хоккеисты «Кристалла» проведут серию матчей с благовещенским «Форвардом». Встречи предвещают стать горячими на эмоции, потому что основной этап соревнований подходит к завершению. 

Болельщиков приглашают поддержать сахалинских хоккеистов. Вход на матчи свободный.

Матчи с «Амуром» состоятся 16 декабря в 14:00 и 17 декабря в 13:10.    Серия игр с «Форвардом» пройдёт 16 и 17 декабря в 18:00.

За ходом встреч можно будет также наблюдать в прямой трансляции на канале «Спортивный Сахалин» в YouTube.

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