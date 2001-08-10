Сахалинцам, участникам программы софинансирования пенсионных накоплений, необходимо сделать взносы до 31 декабря

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

До конца года участникам Программы государственного софинансирования пенсионных накоплений необходимо внести платеж за 2023 год. Внесенные гражданами на личные счета суммы в размере от 2 000 до 12 000 рублей будут удвоены государством, рассказали ТИА "Острова" в региональном пенсионном фонде.

Участники Программы, не успевшие перечислить дополнительные страховые взносы до истечения календарного года или перечислившие менее 2 тысяч рублей, потеряют право на софинансирование из федерального бюджета за 2023 год.

Внести платеж можно двумя способами:

- через работодателя, подав необходимое заявление в бухгалтерию;

- самостоятельно, перечислив деньги в СФР через банк. Актуальные реквизиты для перечисления платежа размещены на региональной странице сайта СФР. Также реквизиты можно получить в клиентских службах Социального фонда.

Для жителей Сахалинской области, уплативших первый взнос в 2014 году, 2023 год станет заключительным годом государственного софинансирования (программа рассчитана на 10 лет с года уплаты первого взноса).

По истечении 10 лет участия в Программе человек может продолжить уплату дополнительных взносов. Они не будут софинансироваться государством, но будут добавлены к имеющейся на лицевом счёте сумме и будут инвестироваться в выбранной управляющей компании или негосударственном пенсионном фонде. Эти средства помогут гражданину увеличить пенсионные накопления.

Дополнительные страховые взносы по Программе софинансирования не облагаются налогом на доходы физических лиц. И более того, участники Программы могут воспользоваться социальным налоговым вычетом на сумму уплаченных взносов в пределах 12 тысяч рублей в год.

Подробнее о Программе софинансирования на сайте СФР.