Мощный циклон накрыл Камчатку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
14 декабря Камчатку накрыл мощный циклон. По данным экстренных служб, сегодня непогода будет сопровождаться сильным порывистым ветром и местами - обильным снегопадом, сообщает ТК "41 Регион".
Так, например, в Усть-Камчатском, Карагинском, Олюторском, Пенжинском районах, Алеутском округе местами пройдет сильный снег. Ожидается метель. А ветер в порывах будет достигать 25-30 метров в секунду. На побережьях его скорость и вовсе может доходить до 35 - 40 метров в секунду.
Пройдется непогода и по другим территориям. В Усть-Большерецком, Соболевском, Елизовском районах и в Петропавловске-Камчатском синоптики прогнозируют западный ветер, дующий со скоростью 25-30 метров в секунду, но без осадков.
Не исключено, что на северо-восточном побережье Камчатки произойдет размыв песчаных кос морской водой. Некоторые низины могут быть подтоплены.
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