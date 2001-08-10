Мощный циклон накрыл Камчатку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

14 декабря Камчатку накрыл мощный циклон. По данным экстренных служб, сегодня непогода будет сопровождаться сильным порывистым ветром и местами - обильным снегопадом, сообщает ТК "41 Регион".

Так, например, в Усть-Камчатском, Карагинском, Олюторском, Пенжинском районах, Алеутском округе местами пройдет сильный снег. Ожидается метель. А ветер в порывах будет достигать 25-30 метров в секунду. На побережьях его скорость и вовсе может доходить до 35 - 40 метров в секунду.

Пройдется непогода и по другим территориям. В Усть-Большерецком, Соболевском, Елизовском районах и в Петропавловске-Камчатском синоптики прогнозируют западный ветер, дующий со скоростью 25-30 метров в секунду, но без осадков.

Не исключено, что на северо-восточном побережье Камчатки произойдет размыв песчаных кос морской водой. Некоторые низины могут быть подтоплены.