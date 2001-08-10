Тихоокеанское
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17:41, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Мощный циклон накрыл Камчатку

Мощный циклон накрыл Камчатку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

14 декабря Камчатку накрыл мощный циклон. По данным экстренных служб, сегодня непогода будет сопровождаться сильным порывистым ветром и местами - обильным снегопадом, сообщает ТК "41 Регион".

Так, например, в Усть-Камчатском, Карагинском, Олюторском, Пенжинском районах, Алеутском округе местами пройдет сильный снег. Ожидается метель. А ветер в порывах будет достигать 25-30 метров в секунду. На побережьях его скорость и вовсе может доходить до 35 - 40 метров в секунду.

Пройдется непогода и по другим территориям. В Усть-Большерецком, Соболевском, Елизовском районах и в Петропавловске-Камчатском синоптики прогнозируют западный ветер, дующий со скоростью 25-30 метров в секунду, но без осадков.

Не исключено, что на северо-восточном побережье Камчатки произойдет размыв песчаных кос морской водой. Некоторые низины могут быть подтоплены.

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