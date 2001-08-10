В Приморье сделали ювелирную операцию младенцу, весящему 900 граммов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Недоношенного малыша, который весит всего 900 граммов, прооперировали приморские медики. Мальчик родился четыре дня назад в одном из роддомов краевой столицы раньше срока с экстремально низкой массой тела. На третьи сутки жизни у ребенка выявили серьезную патологию "перфорация полого органа", сообщает "Приморье 24" со ссылкой на Минздрав Приморья.

«Перфорация – это возникновение «сквозного» дефекта в стенке органа, в результате чего образуется прямое сообщение между его внутренним содержимым и окружающей орган средой», — объяснили специалисты.

Ребенок находился в крайне тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких. Сразу же после того, как поставили диагноз врачи роддома связались с реанимационной бригадой Краевой детской клинической больницы №1.

На реанимобиле мальчика доставили в больницу. Заведующая отделением хирургии Екатерина Шмырева вместе с бригадой хирургов прооперировала ребенка ровно за 15 минут.

«Оперативное лечение разбили на два этапа. Во время первого провели минилапаротомию и выяснили причины перфорации тонкой кишки. Этой причиной оказался некротический энтероколит, который развился стремительно из-за недоношенности и незрелости органов ребенка», — рассказали медики.

Врачи удалили часть пораженного органа и вывели две раздельных илеостомы (искусственное выходное отверстие из конечного отдела тонкой кишки).

Накладывать сразу при таких обстоятельствах кишечный анастомоз (соединение) было опасно, поэтому второй этап операции ждет ребенка через три недели после стабилизации состояния и купирования воспалительного процесса. Ему снимут кишечные стомы и наложат кишечный анастомоз для того, чтобы полностью восстановить проходимость кишечника.