Южносахалинцев приглашают присоединиться ко Всероссийской акции "Ёлка желаний"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Заветные желания детей со всей страны, в том числе из Южно-Сахалинска, представлены на портале ёлкажеланий.рф. Исполнить мечту ребенка из социально уязвимых категорий может любой гражданин или компания, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Благотворительное мероприятие проводится Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи "Движение первых". Акция "Ёлка желаний" предполагает участие мечтателей и исполнителей желаний.
Мечтателем (благополучателем) могут стать дети от 3 до 17 лет (включительно), относящиеся к одной из следующих категорий:
- с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью;
- сироты и оставшиеся без попечения родителей;
- дети, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума;
- из семей военнослужащих и (или) мобилизованных, принимающих либо принимавших участие в специальной военной операции;
- проживающие и зарегистрированные на территории Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области.
Исполнителем заветных детских желаний могут стать физические и юридические лица.
Для участия в акции родителю (законному представителю) благополучателя необходимо зарегистрироваться в разделе «Стать мечтателем», подать заявку на участие в акции с приложением соответствующих документов и описанием заветного желания. На сайте можно загадать нематериальные желания, конкретный предмет или подарок-сюрприз.
Для осуществления детской мечты необходимо пройти регистрацию в разделе «Стать исполнителем» на официальном сайте ёлкажеланий.рф.
Прием заявок на исполнение желаний принимается до 20 декабря 2023. Исполнить желание можно до 28 февраля 2024 года.
Уточним, в эти дни администрация Южно-Сахалинска готовится к проведению новогоднего благотворительного проекта «Елка добра». Самая добрая акция пройдет уже в 4 раз. В этом году она собрала рекордное количество участников - заветные желания исполнятся для порядка 50 детей. Первые участники акции уже получают подарки. Так, давний партнер «Елки добра» руководитель Южно-Сахалинского камерного оркестра, депутат Городской Думы Южно-Сахалинска Майя Кириллова поздравила с наступающим новым годом многодетные семьи Голдак и Кирющенковых.
Ежегодно в акции принимает участие мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, вице-мэры администрации, руководители департаментов муниципалитета, предприниматели, общественные организации, частные лица. В этот раз глава города исполнит мечту 8-летней горожанки, которая увлекается морской тематикой и всем, что связано с этой стихией. Большой праздник в рамках акции «Елка добра» в Южно-Сахалинске состоится в конце декабря.
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