Участников Великой Отечественной войны в Южно-Сахалинске поздравляют с наступающим Новым годом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре стартовала ежегодная акция «Подарок ветерану». Специалисты центра молодежных инициатив Южно-Сахалинска поздравляют участников Великой Отечественной войны на дому, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Эту акцию мы проводим ежегодно вместе с департаментом социальной политики Южно-Сахалинска. В преддверии нового года сотрудники Центра молодежных инициатив традиционно поздравляют наших ветеранов. Для них очень важно наше внимание, и они готовы даже больше отдавать, чем принимать, и всегда ждут гостей, угощают чаем наших волонтеров и делятся с ними воспоминаниями, - рассказал, директор МАУ «Центр молодежных инициатив» Олег Гортованов.

Сегодня волонтеры навестили участника Великой Отечественной войны Леонтия Иоелевича Браславского. Он является кавалером ордена Отечественной войны 2-й степени, награжден медалями «За Победу над Германией», «За Победу над Японией» и другими юбилейными медалями. В свои 98 лет он любит принимать гостей и охотно делится жизненным опытом.

- Мне очень приятно, что меня помнят. Очень мало осталось друзей, а мне повезло, что я дожил до такого возраста. Самое главное в жизни иметь какую-то цель и никогда не бездельничать. Пока были силы я работал, но и сейчас я нахожу себе дело: много читаю, занимаюсь физкультурой, чтобы быть в строю. А всем своим боевым товарищам прежде всего желаю здоровья, - поделился ветеран Леонтий Браславский.

Леонтий Иоелевич в январе 1943 года был призван в стрелковый полк. Окончив школу радистов, продолжил службу в радиодивизионе. Почти 30 лет Леонтий Браславский посвятил службе Отечеству, закончил ее в должности дежурного по связи войсковой части 03104, дислоцировавшейся в Южно-Сахалинске. С 1977 года он трудился в ФГУ «Сахалинский ЦСМ». В круг его обязанностей входила поверка и ремонт средств измерения и электроэнергетики. И только в 2020 году, в свои 95 лет, фронтовик ушел на заслуженный отдых.

- Мы с удовольствием поздравляем наших ветеранов, для нас большая честь пообщаться с ними. Они всегда нас очень ждут и радуются гостям. Наше внимание - это то немногое, что мы можем сделать для тех, кто когда-то мужественно сражался за нашу страну, - отметила волонтер, специалист Центра молодежных инициатив Ксения Зарубина.

Забота о старшем поколении является одним из приоритетов администрации Южно-Сахалинска. В областном центре действует ряд мер поддержки для ветеранов Великой Отечественной Войны, в их числе ежемесячные выплаты, единовременные выплаты к 9 мая и 3 сентября. Создание комфортных условий жизни для старшего поколения на находится на контроле мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина и является приоритетным в рамках проекта главы области Валерия Лимаренко «Забота. Защита. Уважение», направленного на социальную поддержку и повышения уровня благополучия населения.