Лучшие подъезды области назвали на Сахалине и Курилах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области определены победители регионального конкурса «Подъезд образцового содержания». За первенство боролись 114 мест общего пользования в четырёх номинациях: «Самый уютный подъезд», «Самый технологичный подъезд», «Самый зелёный подъезд» и «Самый креативный подъезд», рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Для участия в региональном этапе подали заявки победители муниципальных конкурсов из 18 районов Сахалина и Курил, представив от 1 до 8 объектов. Лучшие подъезды области определяла экспертная комиссия. Оценивались не только внешний вид подъездов, их благоустроенность, креативность в оформлении, но и соблюдение норм технической эксплуатации.

По итогам заседания членов жюри, победителями стали.

В номинации «Самый уютный подъезд»:

1. г. Оха, ул. К. Маркса, д. 31 А, п. 1;

2. пгт. Тымовское, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 4, п. 1;

3. г. Александровск-Сахалинский, ул. Ленина, д. 37/1, п. 1.

В номинации «Самый технологичный подъезд»:

1. г. Корсаков, ул. Парковая, д. 5, п. 1;

2. пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 23, п. 4;

3. г. Углегорск, ул. Войтинского, д. 2, п. 1.

В номинации «Самый зелёный подъезд»:

1. г. Поронайск, ул. Торговая, д. 6, п. 1;

2. Анивский район, с. Таранай, ул. Центральная, д. 11 А, п. 2;

3. г. Корсаков, ул. Нагорная, д. 15/1, п. 1.

В номинации «Самый креативный подъезд»:

1. Долинский район, с. Стародубское, ул. Заводская, д. 9 А, п. 1;

2. г. Холмск, ул. Капитанская, д. 7, п. 2;

3. г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, д. 3, п. 3.

– Все участники, направившие на финальный этап конкурса заявки, достойно представили свои районы. Выбрать лучших из лучших было нелегко. Ведь каждый объект уникален, виден творческий и креативный подход участников. Важно отметить вклад каждого конкурсанта - благодаря проведению таких соревнований, в области становится все больше подъездов с оригинальным оформлением и современным техническим оснащением, - отметила министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.

Награждение победителей планируется провести до 20 декабря в Южно-Сахалинске.

– Мы только сегодня узнали радостную новость – наш подъезд стал победителем конкурса. Это означает, что усилия жителей и труд работников управляющей компании был оценен. Новый ремонт придает свежий и аккуратный вид, улучшает общую атмосферу. Обновления в нашем подъезде стимулируют и других жителей дома заботиться о своих подъездах и вносить свой вклад в благоустройство дома, – поделилась жительница Корсакова Алевтина Петрова.

Отметим, работу по текущему ремонту подъездов управляющие компании активизировали благодаря субсидии из областного бюджета на возмещение половины затрат. Это значимая часть губернаторской программы «Забота. Защита. Уважение». В этом году на эти цели было выделено 387 млн рублей из областного бюджета. По предложениям самих жильцов при поддержке управляющих компаний и партии «Единая Россия» проводится дальнейшее благоустройство: художественное оформление стен, установка цветов и предметов декора.

Напомним, Валерий Лимаренко поставил задачу – привести в порядок все нуждающиеся в ремонте подъезды на Сахалине и Курилах в течение двух лет. Большая часть объектов отремонтирована уже в этом году. В следующем предстоит привести в порядок еще 3 тысячи подъездов.