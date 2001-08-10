В Сахалинском государственном университете собрали вещи и медикаменты для участников СВО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники и студенты структурных подразделений университета не в первый раз передают в качестве помощи медикаменты, перевязочные материалы, предметы первой необходимости, теплые зимние вещи, средства личной гигиены и многое другое. Среди собранных вещей многое то, что студенты смогли сделать своими руками: вязанные носки, гетры, пояса и варежки. Всего порядка 200 килограмм, рассказали ТИА "Острова" в СахГУ.
В каждой коробке, которая отправится к нашим бойцам, вложены письма от студентов университета с пожеланием доблестной победы и скорейшего возвращения домой.
- Мы понимаем, насколько сильно нужна помощь нашим бойцам на передовой. Там, на передовой, есть наши друзья, студенты и выпускники университета. Поэтому эта помощь особенна ценна. – отмечает студентка, руководитель центра исторического наследия и патриотического воспитания СахГУ Анна Цепкало. – Важно помогать солдатам материально, но куда важнее помогать духовно: письмами, рисунками и всем тем, от чего веет домашним уютом и пониманием того, что тебя любят и ждут.
Принести вещи можно в университетский штаб #МЫВМЕСТЕ (Коммунистический проспект, 33, второй этаж). Сбор гуманитарной помощи для бойцов находящимся в зоне СВО в рамках акции "Вузы для фронта!".
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