11:07, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Сегодня, 14 декабря, в Южно-Сахалинске будут продавать недорогую камбалу, минтай, навагу и сельдь
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южносахалинцев приглашают приобрести свежемороженую рыбу, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации. Торговля осуществляется сегодня, 14 декабря, по следующим адресам:
- магазин ООО «Курильский берег» (пр. Победы 81/1): cельдь - 80 руб/кг, камбала - 100 руб/кг, минтай - 115 руб/кг.;
- магазин «ЗОВ» (ул. Ленина, 252 Б, торговое место D9): минтай -100 руб/кг; сельдь - 90 руб/кг;
- ул. Пограничная, 26: навага — 70 руб/кг.
Приобрести рыбу можно в рабочее время торговых точек.
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