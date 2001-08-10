Тихоокеанское
информационное агентство
15 Декабря 2023
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11:07, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сегодня, 14 декабря, в Южно-Сахалинске будут продавать недорогую камбалу, минтай, навагу и сельдь

Сегодня, 14 декабря, в Южно-Сахалинске будут продавать недорогую камбалу, минтай, навагу и сельдь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южносахалинцев приглашают приобрести свежемороженую рыбу, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации. Торговля осуществляется сегодня, 14 декабря, по следующим адресам:

- магазин ООО «Курильский берег» (пр. Победы 81/1): cельдь - 80 руб/кг, камбала - 100 руб/кг, минтай -  115 руб/кг.;

- магазин «ЗОВ» (ул. Ленина, 252 Б, торговое место D9): минтай -100 руб/кг; сельдь - 90 руб/кг;

- ул. Пограничная, 26: навага — 70 руб/кг.

Приобрести рыбу можно в рабочее время торговых точек.

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