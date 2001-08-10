В ЖК "Аралия" в Южно-Сахалинске продолжаются работы по восстановлению водоснабжения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мобилизованы бригады завода им. Федотова, РВК "Сахалин", застройщика, управляющей компании. Сегодня утром оперативное совещание на месте провел мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, повреждение на водопроводе произошло 13 декабря. Управляющая компания своими силами не справилась. К решению оперативно подключились городские службы. Примерное место утечки удалось обнаружить только накануне поздно вечером. Ситуация осложняется тем, что труба небольшого диаметра пролегает на глубине более 6 метров. Сегодня утром застройщик предоставил технику, которая может производить земляные работы в таких условиях. Работы продолжаются.
- Это серьезное коммунальное происшествие. В жилом комплексе проживает большое количество горожан. Поэтому устранить утечку и возобновить водоснабжение необходимо в сжатые сроки. Сейчас в наличии все необходимые силы и средства. Техники и людей достаточно. Ждем результат, - отметил мэр.
На месте также находятся бригады водоканала. После возобновления подачи водоснабжения они совместно с УК проконтролируют процесс, чтобы вода поступила в дома.
Для жителей организован подвоз воды. Информация о ходе работ оперативно размещается в телеграм-канале администрации города.
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