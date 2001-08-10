Аэрофлот открывает продажу билетов по субсидируемым тарифам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Аэрофлот с 14 декабря 2023 года открывает продажу билетов для жителей Дальнего Востока по субсидируемым государством тарифам на 2024 год.

Специальные тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний Аэрофлот, «Россия» и «Аврора» под кодом SU в экономическом классе обслуживания. Забронировать и оформить билеты по субсидируемым тарифам можно онлайн на официальном сайте Аэрофлота, без посещения офиса продаж авиакомпании.

Маршруты в рамках программы субсидированных перевозок для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО):

Направление* Тариф в одну сторону, руб. Взрослый/руб. Ребёнок от 2 до 12 лет/руб. Владивосток — Москва 10 200 5 550 Магадан — Москва 10 200 5 400 Петропавловск-Камчатский — Москва 10 200 5 625 Хабаровск — Москва 10 200 5 400 Южно-Сахалинск — Москва 10 200 5 475 Якутск — Москва 9 200 5 250

Для оформления билета пассажирам необходимы документы:

паспорт гражданина РФ с отметкой о регистрации по месту жительства в ДФО;

для детей до 12 лет — свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ или свидетельство о рождении, в которое внесены сведения о гражданстве РФ родителей;

Для льготных категорий граждан действуют специальные тарифы:

Направление Тариф в одну сторону, руб. Взрослый/руб. Ребёнок от 2 до 12 лет/руб. Владивосток — Москва 7 400 5 550 Магадан — Москва 7 200 5 400 Петропавловск-Камчатский — Москва 7 500 5 625 Хабаровск — Москва 7 200 5 400 Южно-Сахалинск — Москва 7 300 5 475 Якутск — Москва 7 000 5 250 Горно-Алтайск — Москва 6 000 4 500 Хабаровск — Магадан 4 000 3 000 Хабаровск — Новосибирск 5 700 4 275 Хабаровск — Владивосток 1 800 1 350 Хабаровск — Красноярск 6 000 4 500 Хабаровск — Петропавловск-Камчатский 2 500 1 875 Хабаровск — Иркутск 3 000 2 250 Хабаровск — Южно-Сахалинск 1 000 750 Владивосток — Петропавловск-Камчатский 6 000 4 500 Владивосток — Южно-Сахалинск 1 500 1 125 Красноярск — Благовещенск 5 500 4 125 Санкт-Петербург — Иркутск 6 300 4 725

Воспользоваться субсидированными перевозками

по льготным тарифам могут граждане Российской Федерации:

в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет);

инвалиды I группы любого возраста;

инвалиды с детства II и III группы;

сопровождающие инвалида I группы или ребёнка-инвалида;

граждане, имеющие удостоверение многодетные семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи в установленном нормативными правовыми актами субъектов РФ порядке.

При оформлении билетов на сайте Аэрофлота на этапе ввода данных о пассажире необходимо подтвердить место постоянной регистрации или статус льготной категории. Для этого потребуется загрузить сканированные копии или фотографии документов хорошего качества, без бликов и наличия посторонних предметов. Для подтверждения регистрации по месту жительства необходимо загрузить разворот соответствующих страниц паспорта. Информация о статусе проверки документов будет в течение 5 дней направлена на адрес электронной почты, указанный при бронировании авиабилета. Период оформления билета с момента бронирования — 7 дней (могут действовать ограничения, просим уточнять при бронировании).

При бронировании билетов через круглосуточный контакт-центр Аэрофлота оформление билетов осуществляется исключительно в офисах собственных продаж авиакомпании. Круглосуточный контакт-центр Аэрофлота: 8(800)444-5555 (звонок бесплатный), для звонков с мобильных телефонов: *555 (звонок бесплатный).

Также забронировать и оформить льготные билеты можно в уполномоченных агентствах.

Обращаем особое внимание:

перевозки по субсидируемым тарифам для жителей ДФО можно оформить не ранее 6 месяцев до даты вылета;

действуют ограничения по количеству билетов, которые могут быть оформлены по субсидируемым тарифам в течение года (не более 4-х билетов по программе субсидированных перевозок для льготных категорий граждан и не более 4-х билетов по программе субсидированных перевозок для жителей ДФО). К примеру, можно оформить два билета для совершения перелёта по выбранному маршруту в направлении туда-обратно, либо 4 билета для перелёта в одну сторону.

*Решение в отношении открытия продажи на направления Владивосток — Санкт-Петербург, Хабаровск — Санкт-Петербург, Благовещенск — Москва и Анадырь — Москва будет принято позднее. Авиакомпания дополнительно уведомит пассажиров о начале продаж.