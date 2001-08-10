Тихоокеанское
информационное агентство
15 Декабря 2023
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08:54, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Аэрофлот открывает продажу билетов по субсидируемым тарифам

Аэрофлот открывает продажу билетов по субсидируемым тарифам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Аэрофлот с 14 декабря 2023 года открывает продажу билетов для жителей Дальнего Востока по субсидируемым государством тарифам на 2024 год.

Специальные тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний Аэрофлот, «Россия» и «Аврора» под кодом SU в экономическом классе обслуживания. Забронировать и оформить билеты по субсидируемым тарифам можно онлайн на официальном сайте Аэрофлота, без посещения офиса продаж авиакомпании.

Маршруты в рамках программы субсидированных перевозок для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО):

Направление*

Тариф в одну сторону, руб.

Взрослый/руб.

Ребёнок от 2 до 12 лет/руб.

 

Владивосток — Москва

10 200

5 550

 

Магадан — Москва

10 200

5 400

 

Петропавловск-Камчатский — Москва

10 200

5 625

 

Хабаровск — Москва

10 200

5 400

 

Южно-Сахалинск — Москва

10 200

5 475

 

Якутск — Москва

9 200

5 250

 

Для оформления билета пассажирам необходимы документы:

  • паспорт гражданина РФ с отметкой о регистрации по месту жительства в ДФО;
  • для детей до 12 лет — свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ или свидетельство о рождении, в которое внесены сведения о гражданстве РФ родителей;

Для льготных категорий граждан действуют специальные тарифы:

Направление

Тариф в одну сторону, руб.

Взрослый/руб.

Ребёнок от 2 до 12 лет/руб.

Владивосток — Москва

7 400

5 550

Магадан — Москва

7 200

5 400

Петропавловск-Камчатский — Москва

7 500

5 625

Хабаровск — Москва

7 200

5 400

Южно-Сахалинск — Москва

7 300

5 475

Якутск — Москва

7 000

5 250

Горно-Алтайск — Москва

6 000

4 500

Хабаровск — Магадан

4 000

3 000

Хабаровск — Новосибирск

5 700

4 275

Хабаровск — Владивосток

1 800

1 350

Хабаровск — Красноярск

6 000

4 500

Хабаровск — Петропавловск-Камчатский

2 500

1 875

Хабаровск — Иркутск

3 000

2 250

Хабаровск — Южно-Сахалинск

1 000

750

Владивосток — Петропавловск-Камчатский

6 000

4 500

Владивосток — Южно-Сахалинск

1 500

1 125

Красноярск — Благовещенск

5 500

4 125

Санкт-Петербург — Иркутск

6 300

4 725

Воспользоваться субсидированными перевозками 

по льготным тарифам могут граждане Российской Федерации:

  • в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет);
  • инвалиды I группы любого возраста;
  • инвалиды с детства II и III группы;
  • сопровождающие инвалида I группы или ребёнка-инвалида;
  • граждане, имеющие удостоверение многодетные семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи в установленном нормативными правовыми актами субъектов РФ порядке.

При оформлении билетов на сайте Аэрофлота на этапе ввода данных о пассажире необходимо подтвердить место постоянной регистрации или статус льготной категории. Для этого потребуется загрузить сканированные копии или фотографии документов хорошего качества, без бликов и наличия посторонних предметов. Для подтверждения регистрации по месту жительства необходимо загрузить разворот соответствующих страниц паспорта. Информация о статусе проверки документов будет в течение 5 дней направлена на адрес электронной почты, указанный при бронировании авиабилета. Период оформления билета с момента бронирования — 7 дней (могут действовать ограничения, просим уточнять при бронировании).

При бронировании билетов через круглосуточный контакт-центр Аэрофлота оформление билетов осуществляется исключительно в офисах собственных продаж авиакомпании. Круглосуточный контакт-центр Аэрофлота: 8(800)444-5555 (звонок бесплатный), для звонков с мобильных телефонов: *555 (звонок бесплатный).

Также забронировать и оформить льготные билеты можно в уполномоченных агентствах.

Обращаем особое внимание:

  • перевозки по субсидируемым тарифам для жителей ДФО можно оформить не ранее 6 месяцев до даты вылета;
  • действуют ограничения по количеству билетов, которые могут быть оформлены по субсидируемым тарифам в течение года (не более 4-х билетов по программе субсидированных перевозок для льготных категорий граждан и не более 4-х билетов по программе субсидированных перевозок для жителей ДФО). К примеру, можно оформить два билета для совершения перелёта по выбранному маршруту в направлении туда-обратно, либо 4 билета для перелёта в одну сторону.

*Решение в отношении открытия продажи на направления Владивосток Санкт-Петербург, Хабаровск Санкт-Петербург, Благовещенск Москва и Анадырь Москва будет принято позднее. Авиакомпания дополнительно уведомит пассажиров о начале продаж.

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