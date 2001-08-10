Аэрофлот открывает продажу билетов по субсидируемым тарифам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Аэрофлот с 14 декабря 2023 года открывает продажу билетов для жителей Дальнего Востока по субсидируемым государством тарифам на 2024 год.
Специальные тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний Аэрофлот, «Россия» и «Аврора» под кодом SU в экономическом классе обслуживания. Забронировать и оформить билеты по субсидируемым тарифам можно онлайн на официальном сайте Аэрофлота, без посещения офиса продаж авиакомпании.
Маршруты в рамках программы субсидированных перевозок для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО):
Направление*
Тариф в одну сторону, руб.
Взрослый/руб.
Ребёнок от 2 до 12 лет/руб.
Владивосток — Москва
10 200
5 550
Магадан — Москва
10 200
5 400
Петропавловск-Камчатский — Москва
10 200
5 625
Хабаровск — Москва
10 200
5 400
Южно-Сахалинск — Москва
10 200
5 475
Якутск — Москва
9 200
5 250
Для оформления билета пассажирам необходимы документы:
- паспорт гражданина РФ с отметкой о регистрации по месту жительства в ДФО;
- для детей до 12 лет — свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ или свидетельство о рождении, в которое внесены сведения о гражданстве РФ родителей;
Для льготных категорий граждан действуют специальные тарифы:
Направление
Тариф в одну сторону, руб.
Взрослый/руб.
Ребёнок от 2 до 12 лет/руб.
Владивосток — Москва
7 400
5 550
Магадан — Москва
7 200
5 400
Петропавловск-Камчатский — Москва
7 500
5 625
Хабаровск — Москва
7 200
5 400
Южно-Сахалинск — Москва
7 300
5 475
Якутск — Москва
7 000
5 250
Горно-Алтайск — Москва
6 000
4 500
Хабаровск — Магадан
4 000
3 000
Хабаровск — Новосибирск
5 700
4 275
Хабаровск — Владивосток
1 800
1 350
Хабаровск — Красноярск
6 000
4 500
Хабаровск — Петропавловск-Камчатский
2 500
1 875
Хабаровск — Иркутск
3 000
2 250
Хабаровск — Южно-Сахалинск
1 000
750
Владивосток — Петропавловск-Камчатский
6 000
4 500
Владивосток — Южно-Сахалинск
1 500
1 125
Красноярск — Благовещенск
5 500
4 125
Санкт-Петербург — Иркутск
6 300
4 725
Воспользоваться субсидированными перевозками
по льготным тарифам могут граждане Российской Федерации:
- в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет);
- инвалиды I группы любого возраста;
- инвалиды с детства II и III группы;
- сопровождающие инвалида I группы или ребёнка-инвалида;
- граждане, имеющие удостоверение многодетные семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи в установленном нормативными правовыми актами субъектов РФ порядке.
При оформлении билетов на сайте Аэрофлота на этапе ввода данных о пассажире необходимо подтвердить место постоянной регистрации или статус льготной категории. Для этого потребуется загрузить сканированные копии или фотографии документов хорошего качества, без бликов и наличия посторонних предметов. Для подтверждения регистрации по месту жительства необходимо загрузить разворот соответствующих страниц паспорта. Информация о статусе проверки документов будет в течение 5 дней направлена на адрес электронной почты, указанный при бронировании авиабилета. Период оформления билета с момента бронирования — 7 дней (могут действовать ограничения, просим уточнять при бронировании).
При бронировании билетов через круглосуточный контакт-центр Аэрофлота оформление билетов осуществляется исключительно в офисах собственных продаж авиакомпании. Круглосуточный контакт-центр Аэрофлота: 8(800)444-5555 (звонок бесплатный), для звонков с мобильных телефонов: *555 (звонок бесплатный).
Также забронировать и оформить льготные билеты можно в уполномоченных агентствах.
Обращаем особое внимание:
- перевозки по субсидируемым тарифам для жителей ДФО можно оформить не ранее 6 месяцев до даты вылета;
- действуют ограничения по количеству билетов, которые могут быть оформлены по субсидируемым тарифам в течение года (не более 4-х билетов по программе субсидированных перевозок для льготных категорий граждан и не более 4-х билетов по программе субсидированных перевозок для жителей ДФО). К примеру, можно оформить два билета для совершения перелёта по выбранному маршруту в направлении туда-обратно, либо 4 билета для перелёта в одну сторону.
*Решение в отношении открытия продажи на направления Владивосток — Санкт-Петербург, Хабаровск — Санкт-Петербург, Благовещенск — Москва и Анадырь — Москва будет принято позднее. Авиакомпания дополнительно уведомит пассажиров о начале продаж.
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