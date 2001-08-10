Тихоокеанское
информационное агентство
14 Декабря 2023
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Жителей Березняков приглашают на выездной прием граждан
16:52, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Березняков приглашают на выездной прием граждан

Жителей Березняков приглашают на выездной прием граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В четверг, 14 декабря, для жителей с. Березняки состоится личный прием граждан директором департамента архитектуры и градостроительства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие пройдет в 16.00 в отделе по управлению территорией по адресу: ул. Крайняя, 8-а.

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