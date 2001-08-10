Валерий Лимаренко и члены областного правительства исполнят новогодние желания юных островитян

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор и члены областного правительства островного региона приняли участие во всероссийской акции «Елка желаний». Валерий Лимаренко и его коллеги сняли с рождественского дерева открытки с пожеланиями ребят, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– Совсем скоро наступят новогодние праздники, а это самое волшебное время в году, когда все мы ждем чего-то доброго, светлого, и, конечно, исполнения желаний. Детские мечты должны сбываться. Поэтому мы по традиции проводим акцию «Елка желаний» и, безусловно, вместе с коллегами исполним желания юных сахалинцев и курильчан, – отметил Валерий Лимаренко.

Главе региона достался шар от 10-летнего Андрея из Охи. Мальчик мечтает о 3Д ручке и коньках. В канун праздника юный сахалинец получит подарки.

5-летняя София из Тымовского мечтает побывать в Великом Устюге. Ее желание исполнит председатель правительства региона Алексей Белик.

Также мечты юных сахалинцев и курильчан предстоит исполнить председателю областной Думы Елене Касьяновой, сенатору Андрею Хапочкину, заместителям губернатора и зампредам областного правительства, а также уполномоченному по правам ребенка в Сахалинской области Любови Устиновской, которые сегодня присоединились к всероссийской акции. В открытках с пожеланиями от юных островитян – планшеты, велосипеды, лыжи, конструкторы, куклы и радиоуправляемые машины.

Отметим, акция «Ёлка желаний» проводится с 2018 года по всей России, и каждый год объединяет тысячи неравнодушных людей, готовых творить добрые дела. Желания участников акции, размещенные на сайте елкажеланий.рф, исполняют представители органов власти, бизнеса и граждане, которые хотят присоединиться к благотворительному проекту. За все время акции исполнены желания более 100 тысяч детей по всей стране. В этом году всероссийская акция проводится под эгидой «Движения Первых».