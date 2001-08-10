Владимир Путин подведет итоги года и ответит на вопросы россиян 14 декабря
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Президент России Владимир Путин проведет традиционное мероприятие, на котором подведет итоги года. Событие объединит Большую пресс-конференцию с «Прямой линией». Глава государства ответит на вопросы россиян, а также представителей СМИ. Сахалинцы и курильчане смогут посмотреть трансляцию на федеральных телеканалах и интернет-порталах 14 декабря с 20:00 по местному времени.
– Объединенный формат открытого диалога главы государства с обществом имеет большое преимущество. Каждую из поднятых тем можно рассмотреть более детально, со всех сторон, уделить ей больше внимания. Я думаю, что будут затронуты максимально важные для россиян темы, – отметил депутат Сахалинской областной Думы Алексей Плотников.
Парламентарий предположил, что ключевой станет тема специальной военной операции: сроки ее окончания, отпуска бойцов, меры социальной поддержки воинов и их семей. Кроме того, по мнению Алексея Плотникова, Президент затронет вопросы подготовки высококвалифицированных кадров для отечественной экономики и научно-технического развития.
Владимир Путин лично выберет вопросы, которые будут озвучены на «Прямой линии». Такой подход считает верным председатель регионального отделения «Движения первых» Татьяна Манакова.
– Личный выбор обращений и прямое общение поможет Президенту запустить решение наиболее важных проблем, которые волнуют граждан. Думаю, вопросов будет много и все они станут основой для дальнейшей системной работы в интересах населения, - подчеркнула Татьяна Манакова.
Из нововведений этого года – участие Народного фронта в организации «Прямой линии». В штаб-квартире движения в Москве будет работать объединенная редакция из представителей телеканалов, телефонистов и активистов из разных регионов страны. Причем представители Народного фронта продолжат собирать и обрабатывать обращения и после завершения мероприятия.
Жителей Сахалинской области также приглашают задать свои вопросы Президенту. Для этого достаточно позвонить на телефон кол-центра по номеру 8-800-200-40-40. Кроме того, вопросы главе государства можно направить через сайт moskva-putinu.ru, а также по смс на номер 04040, через мобильное приложение и в тематических группах в «Одноклассниках» и в «ВКонтакте».
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