В Южно-Сахалинске проходит неделя ответственного отношения к здоровью
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В детском саду «Чебурашка» прошёл урок от специалистов областного центра медицинской профилактики. Юным южносахалинцам с раннего возраста рассказывают о важности ответственного отношения к здоровью. В рамках программы по укреплению общественного здоровья нацпроекта «Демография» ребята узнали о правилах гигиены, необходимости физической активности и правильного питания, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Уроки в детских садах Южно-Сахалинска проводятся регулярно. Участие в мероприятии принимают сотрудники стоматологической и деткой поликлиник. Наполнение выбирается исходя из возраста слушателей и времени года. Летом популярны беседы о травматизме и насекомых, зимой - о профилактике вирусных заболеваний.
- Специалисты Центра общественного здоровья каждый день посещают дошкольные учреждения. У нас есть весь наглядный материал для усвоения информации. Рассказывая о гигиене полости рта, мы демонстрируем правильную технику на манекене-пантере, говоря о правильном питании, показываем макеты овощей и фруктов. Дети с большой охотой выполняют задания. За один час мы успеваем и провести беседу, и посмотреть мультфильм, и потанцевать, - рассказала медсестра Центра Ольга Чугунова.
В детском саду «Чебурашка» профилактический урок прошёл по основам здорового образа жизни. Беседа началась с вопросов о гигиене. Ребята уже знакомы с общими правилами, но специалисты показали технику чистки зубов и мытья рук. После мультфильма слушатели приняли участие в небольшом интерактиве и постарались отделить полезные продукты от вредных.
Профилактические акции проходят о островном центре не только в детских садах. Охватываются все возрастные группы: специалисты посещают школы и учреждения среднего профессионального образования, заводят программы по укреплению здоровья сотрудников. Большая работа ведётся и для представителей серебряного возраста. В рамках проекта «Старшее поколение» для пенсионеров регулярно организовываются медицинские площадки и образовательные семинары.
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