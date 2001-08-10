В Южно-Сахалинске готовятся к открытию ёлочные базары

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ближайшее время начнется подготовка торговых площадок под елочные базары, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации. Уже на следующей неделе жители и гости областного центра смогут приобрести новогодние ели по следующим адресам:

- ул. Тихоокеанская, в районе дома 17г;

- ул. Емельянова, с северо-восточной стороны гимназии №1 им. А.С.Пушкина;

- северо-восточнее пересечения пр. Мира и ул. Пограничной, в районе дома № 26;

- ул. Сахалинская, в районе здания № 85;

- восточная сторона ул. Комсомольской, северо-западнее дома №255;

Дополнительные точки ёлочных базаров будут размещены на территории торговых центров.

О начале продажи новогодних елей администрация города сообщит дополнительно.