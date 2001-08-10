Более 150 новых общественных пространств благоустроили на Сахалине и Курилах за последние 5 лет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Региональное министерство ЖКХ подвело итоги благоустройства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Начиная с 2019 года, новый облик на островах с помощью федерального финансирования получили свыше 150 скверов, парков, набережных и других пространств, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Жительница Поронайска Людмила Лысак – молодая мама и частый гость новой зоны отдыха в районе «Рефулеры». В этом году здесь облагородили территорию, установили детское и спортивное оборудование, обустроили зону барбекю. Проект благоустройства выбрали сами жители района на Всероссийском онлайн-голосовании.

– Мне нравилось здесь и раньше, но после благоустройства место завоевало особую симпатию. Здесь появились беседки для отдыха, детский игровой комплекс, что для меня как мамы особенно важно. Стало очень удобно приезжать сюда с семьей проводить время, причем как летом, так и зимой. Тут есть лыжная трасса, место для катания на санках, – поделилась Людмила.

Лидером по числу благоустроенных пространств стал Невельский район. За 5 лет здесь преобразили 20 общественных территорий. В этом году жителей Невельска порадовала обновленная набережная по улице 70 лет Октября. На пешеходных дорожках уложили плитку, сделали тротуары, установили скульптуры, детское и спортивное оборудование.

– Старая набережная давно потеряла свой вид. Тротуар разрушился, детские аттракционы стали травмоопасными. Сегодня мы видим результат – здесь стало уютнее, интереснее и, главное, безопаснее, – рассказала жительница Невельска Анастасия Кошкина.

В областном центре в прошлые годы привели в порядок скверы Пограничников и Авиаторов. В этом году южносахалинцев порадовало благоустройство территории между торговым центром «Клевер-Холл» и жилым комплексом «Грин Палас». Здесь появились спортивная площадка, качели, скамьи.

– Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда», который реализуется по инициативе Президента Владимира Путина, островной регион становится все более уютным, комфортным и привлекательным как для местных жителей, так и для гостей острова. Города и села преображаются, создаются новые красивые скверы, парки и набережные. В этом также есть и заслуга самих жителей Сахалина и Курил, которые активно поддерживают свои территории во время голосования. В свою очередь, мы рассматриваем возможность поддержать самые активные районы и включить в программу не один, а несколько скверов, – отметила министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.

К примеру, в прошлом году Макаровский и Томаринский районы показали лучший результат на голосовании, поэтому там преобразили по два пространства. В Макарове – сквер «Без пяти семь» и «Ленинградский сквер», а в Красногорске и Ильинском – зоны отдыха.

Работа по созданию комфортной среды в островных городах и селах продолжается. В следующем году благоустроят 21 общественное пространство. Это сквер имени Тельнова в Александровск-Сахалинском, сквер рыбаков в Рейдово, смотровую площадку памятника «Паровоз ТП-4-524» в Охе, сквер защитников отечества в Южно-Сахалинске и другие.