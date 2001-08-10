10:55, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Южносахалинцев приглашают приобрести свежемороженую рыбу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жители и гости областного центра сегодня, 13 декабря, могут приобрести свежемороженую камбалу, минтай, сельдь и навагу, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Торговля будет осуществляться по адресам:
- магазин ООО «Курильский берег», пр. Победы 81/1: камбала - 100 руб/кг, минтай - 105 руб/кг;
- магазин «ЗОВ», ул. Ленина, 252 Б, торговое место D9: минтай - 100 руб/кг, камбала - 90 руб/кг, сельдь - 90 руб/кг.
- ул. Пограничная, 26: навага 70 руб/кг.
Приобрести рыбу можно в рабочее время торговых точек.
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