Объявлен прием заявок на участие в конкурсе, приуроченному к 30-летию проекта "Сахалин-2"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Претендовать на финансирование могут общественно значимые проекты в области безопасности, развития кадрового потенциалы, сохранения культурного наследия, исторической памяти, краеведения, а также климатической повестки. Концепции проектов необходимо предоставить до 10 января 2024 года, рассказали ТИА «Острова» в СахОУНБ.
К участию в конкурсе допускаются общественные, благотворительные и некоммерческие организации, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории о. Сахалин. Допускается участие в конкурсе бюджетных/казенных муниципальных, областных и государственных учреждений сферы образования и культуры, социальной защиты, спорта, молодежной политики, здравоохранения, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории о. Сахалин.
Конкурс направлен на выявление и поддержку лучших проектов, направленных на решение общественно важных локальных проблем и способствующих достижению ключевых показателей нацпроектов и ЦУР, стимулирование общественно значимых инициатив, социальной активности, содействие развитию потенциала некоммерческого сектора, включая в сфере социального проектирования, практик партнерства и лидерских компетенций, стимулирование внедрения инновационных подходов в решении общественно значимых проблем, содействие развитию волонтерства в регионе присутствия, а также укрепление репутации ООО «Сахалинская Энергия» как социально ответственного предприятия.
Проекты, подаваемые на конкурс, должны начинаться не ранее 1 апреля 2024 года. Продолжительность реализации проекта не должна превышать 12 (двенадцать) календарных последовательных месяцев. Максимальная запрашиваемая сумма на реализацию проекта не должна превышать 1 000 000 (один миллион) рублей.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:13 11 Декабря В Приморье построят круглогодичный бассейн с морской водой под открытым небом
10:11 8 Декабря Южносахалинцев и гостей города завтра ждут на фестивале "День пельменя"
11:24 7 Декабря В Сахалинской области предложили ввести дополнительную меру поддержки для приобретающих жилье молодых семей
16:26 8 Декабря Проект обустройства территории по ул. Фабричной в Южно-Сахалинске скорректируют с учетом мнения жителей
16:11 23 Ноября Охранник, не пустивший бойцов СВО в бар Южно-Сахалинска и распыливший перцовый баллончик, заключен под стражу
09:26 17 Ноября На Сахалине и Курилах определили лучшие подъезды октября
18:10 30 Ноября На Камчатке один из магазинов сети "Красное & белое" обвинили в торговле сигаретами неподалеку от школы
14:49 24 Ноября Число многодетных семей на Сахалине и Курилах за пять лет увеличилось на треть
Выбор редакции
- 10:28 Вчера На Сахалине прошла презентация каталога работ островных художников
- 12:30 12 Декабря Сахалинцев приглашают на большой Рождественский концерт
- 10:12 12 Декабря Более чем в полтора раза удалось увеличить внутренний пассажиропоток на Сахалине и Курилах
- 12:15 11 Декабря Сахалинцы взяли золото всероссийских соревнований по стрельбе
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?