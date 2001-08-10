Объявлен прием заявок на участие в конкурсе, приуроченному к 30-летию проекта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Претендовать на финансирование могут общественно значимые проекты в области безопасности, развития кадрового потенциалы, сохранения культурного наследия, исторической памяти, краеведения, а также климатической повестки. Концепции проектов необходимо предоставить до 10 января 2024 года, рассказали ТИА «Острова» в СахОУНБ.

К участию в конкурсе допускаются общественные, благотворительные и некоммерческие организации, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории о. Сахалин. Допускается участие в конкурсе бюджетных/казенных муниципальных, областных и государственных учреждений сферы образования и культуры, социальной защиты, спорта, молодежной политики, здравоохранения, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории о. Сахалин.

Конкурс направлен на выявление и поддержку лучших проектов, направленных на решение общественно важных локальных проблем и способствующих достижению ключевых показателей нацпроектов и ЦУР, стимулирование общественно значимых инициатив, социальной активности, содействие развитию потенциала некоммерческого сектора, включая в сфере социального проектирования, практик партнерства и лидерских компетенций, стимулирование внедрения инновационных подходов в решении общественно значимых проблем, содействие развитию волонтерства в регионе присутствия, а также укрепление репутации ООО «Сахалинская Энергия» как социально ответственного предприятия.

Проекты, подаваемые на конкурс, должны начинаться не ранее 1 апреля 2024 года. Продолжительность реализации проекта не должна превышать 12 (двенадцать) календарных последовательных месяцев. Максимальная запрашиваемая сумма на реализацию проекта не должна превышать 1 000 000 (один миллион) рублей.