Южносахалинцам напоминают правила пожарной безопасности при отоплении жилья
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С наступлением холодов, как правило, увеличивается риск возникновения пожаров в частных домах, где используется печное, газовое отопление или обогревательные приборы. Поэтому всегда следует помнить о правилах пожарной безопасности при их эксплуатации, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Южносахалинцам, которые проживают в домах с печным отоплением, необходимо проверить исправность печного оборудования. Дымоход должен быть чистым, кладка - без трещин, а дверцы - плотно закрываться. Не следует оставлять растопленную печь без присмотра и доверять детям надзор за ней. Кроме этого, важно хранить горючие вещества подальше от печей. Лишним не будет и наличие огнетушителя в доме.
Жителей газифицированных районов города призывают соблюдать осторожность при использовании бытового газа, выполнять предписанные условия хранения и эксплуатации газовых баллонов и не допускать утечки газа.
Тем, кто использует электрическое отопление, не рекомендуется включать несколько электроприборов большой мощности в одну розетку во избежание перегрузок и перегрева электропроводки. Перед выходом из дома убедитесь, что все электронагревательные и осветительные приборы выключены.
С основными правилами пожарной безопасности при эксплуатации печей, газового оборудования или обогревательных приборов можно ознакомиться на главной странице официального сайта администрации Южно-Сахалинска в разделе «Памятки».
Напомним, при возникновении пожара - звонить по телефону 112.
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