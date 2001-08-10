Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские власти продолжат курс на поддержку защитников страны и их семей. О том, как в регионе выстроена система оказания помощи участникам СВО и их семьям, рассказал на встрече с депутатами Сахалинской областной думы Валерий Лимаренко.

– Наши земляки сегодня защищают рубежи Родины на Донбассе. Все сахалинцы и курильчане объединились, чтобы поддержать ребят и членов их семей. По заявкам командования Восточного военного округа и 68 армейского корпуса в кратчайшие сроки приобретаем все, что необходимо – от технических средств до предметов личной гигиены. Каждый, кто сегодня сражается на фронте - герой. И забота о его родных – не просто наша задача, а святая обязанность. Ждем парней домой живыми, здоровыми и с победой, – отметил Валерий Лимаренко.

Воинским частям в зоне СВО, подразделениям пограничных войск и Росгвардии передаются автомобили повышенной проходимости, экскаваторы с прицепами для их перевозки, квадроциклы, мобильные бани, дроны, тепловизоры, прицелы, радиостанции, беспилотники и другое оборудование.

По поручению Президента Владимира Путина на территории Сахалинской области открыт филиал «Фонда «Защитники Отечества». Его структуры появились во всех районах области. Осенью 2022 года на Сахалине заработал Комитет семей воинов Отечества. В руководстве каждой из этих структур – женщины, чьи родные и близкие имеют непосредственное отношение к СВО.

Более 30 женщин побывали на Донбассе. Они на месте увидели, как и в каких условиях несут службу бойцы, в чем они нуждаются. Благодаря этим визитам в регионе перестроили работу по оказанию помощи бойцам. Стали отправлять в зону СВО только то, в чем они действительно нуждаются. А жители области из первых уст могут узнать о том, как устроен быт военнослужащих.

Для поддержки участников СВО в регионе запустили проекты «Полевая почта» и «Сопричастность». Десятки бизнес-структур и общественных организаций еженедельно формируют грузы фронту. В Южно-Сахалинске создали Мемориальный комплекс, ведется работа по увековечиванию памяти погибших героев.

- Работа над сплочением россиян сейчас имеет особое значение. Наши воины защищают страну, а значит тыл должен быть крепким и надежным. Чтобы защитники Родины не отвлекались от своих задач и были спокойны за родных и близких, губернатор инициировал всестороннюю помощь и заботу о семьях участников СВО. Правительство и глава региона делают все возможное, чтобы ни наши ребята, ни их семьи ни в чем не нуждались, это дорогого стоит, – прокомментировала депутат Сахалинской областной Думы Наталья Захарчук.

Валерий Лимаренко также отметил, что трудно не заметить подъем патриотического настроя среди сахалинцев и курильчан. Более 10 тысяч человек старше 18 лет прошли курсы военно-спортивной подготовки «Будь готов!». Вместе с тем в области создается отделение автономной некоммерческой организации «ВОИН». Жители региона от 14 лет будут проходить углубленную военно-спортивную подготовку.

Отдельно глава региона поблагодарил ветеранов прошлых лет – участников боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе и Сирии. Они проводят большую работу в сфере военно-патриотического воспитания и подготовки. А участники регионального отделения «Поискового движения России» помогают сохранять историческую правду о воинах, павших при освобождении южного Сахалина и Курильских островов во время Второй мировой войны.