Почти 350 миллиардов рублей привлекла Сахалинская область из федерального бюджета и бюджетов госкорпораций

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За последние несколько лет Сахалинская область привлекла из федерального бюджета и бюджетов госкорпораций почти 350 миллиардов рублей. Эти средства, к примеру, идут на строительство социальных объектов, расселение непригодного жилья. С 2019 по 2023 годы на программу по расселению аварийного фонда предусмотрено 20 миллиардов рублей, 17,5 из которых уже получено. Также из федерального бюджета финансируется обслуживание и асфальтирование автомобильной дороги Оха-Южно-Сахалинск. Об итогах работы за последние пять губернатор Валерий Лимаренко рассказал на встрече с депутатами Сахалинской областной Думы.

– Считаю принципиально важным привлекать к развитию региона федеральные средства. Это вопрос справедливости. Внимание федерального центра позволяет нам создавать условия для развития бизнеса, роста экономики, положительно влияет на сферу труда. Так, средства федерального центра и бизнеса в размере около 100 миллиардов рублей будут направлены в том числе на реализацию проектов по модернизации портовой и другой инфраструктуры островного региона. Также мы активно привлекаем средства госкорпораций. Например, Газпром вкладывает в проектирование и строительство социальных объектов, газификацию районов области. Газпромбанк вложит около 100 миллиардов. В результате в области появятся 7 поликлиник, кампус «СахалинТех», а также 35 котельных, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.

Также глава региона рассказал об общем объеме инвестиций в Сахалинскую область. Еще в 2019 году объем инвестиций в нефтегазовую сферу составлял 62 процента, во все прочие сектора экономики – 38 процентов. С 2021 года ситуация начала в корне меняться. В настоящее время на нефтегазовую сферу приходится 33 процента инвестиций, еще 67 процентов вложено в другие отрасли. А общий объем инвестиций вырос на 50 миллиардов рублей и превысил 289 миллиардов.

Новыми локомотивами инвестиционной политики стали логистические проекты, туристическая сфера, рыбная промышленность, перерабатывающие мощности, жилищное строительство, производство стройматериалов, проекты по модернизации ЖКХ и здравоохранение.

Регион стал более привлекательным для бизнеса. Еще в 2020 году Сахалинская область была на 43-м месте в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности. По итогам 2022 года поднялся на 4-е место. Южно-Сахалинск в списке лучших городов для бизнеса занимает вторую строчку.

– Такие успехи стали возможны благодаря реализации крупных проектов. Так, в этом году на острове открыли самый большой на Дальнем Востоке аэровокзал, опережающими темпами идет строительство новой взлетно-посадочной полосы, идет строительство Агропарка и нефтегазового индустриального парка, началась модернизация Корсаковского порта, а также строительство Поронайского морского порта, запущено 5 новых рыбоперерабатывающих заводов, 14 рыборазводных заводов. Эти и другие масштабные проекты дают нам огромный потенциал для дальнейшего роста, – отметил депутат областной Думы Юрий Им.

Создание условий для развития бизнеса, рост экономики положительно влияют на сферу труда. С 2019 года численность занятых в малом и среднем предпринимательстве выросла на четверть. Средний уровень безработицы в островном регионе составляет всего 0,4 процента. Это лучший результат по Дальнему Востоку.

Ранее Президент России Владимир Путин сообщил, что за десять месяцев 2023-го ВВП России увеличился на 3,2 процента – это больше, чем до санкций. По итогам года ожидают не менее 3,5 процента. Причем на базовые несырьевые отрасли приходится 54 процента роста, еще 44 процента – на обеспечивающие отрасли, такие как торговля и общественное питание, и всего 2 процента – на добычу полезных ископаемых.