Волонтеры Сахалина стали донорами крови для девушки из донецкого Шахтерска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Волонтеры Сахалина стали донорами крови для девушки из донецкого Шахтерска, рассказали ТИА "Острова" в региональном Народном фронте.
Сахалинские волонтеры оказали важную помощь жительнице Шахтерска в ДНР. В подшефном островному региону городе пострадала девушка, ей срочно нужна была кровь для переливания. Спасти жизнь травмированной Анастасии помог представитель Народного фронта с Сахалина.
7 декабря в гуманитарный центр «Сахалин — Шахтерск» обратились родственники юной Анастасии Музыка. Девушка попала в ДТП и находилась в отделении реанимации. Анастасия потеряла много крови, врачи настаивали на переливании. Однако у жительницы ДНР оказалась редкая, IV группа крови, запасов которой на донорской станции не было. Но выход все же нашли: сахалинский волонтер стал донором для травмированной девушки.
Юрий Маковенко является активным участником президентского движения Народный фронт и регулярным донором крови и полностью обследован. Это позволило после врачебного осмотра сразу направить молодого человека на сдачу крови и оперативно провести переливание.
«Всегда сдаю кровь на Сахалине. Мы с друзьями и коллегами не пропускаем эту важную миссию. Очень рад, что вот так вот просто смог спасти чью-то жизнь, и кровь моя положительная четвертая помогла. Я невероятно счастлив», — поделился сахалинский волонтер.
Выездной пункт сбора крови, куда приходит Юрий, на постоянной основе взаимодействует с арт-резиденцией «Маяк». Представители волонтерских движений, Народный фронт, волонтеры-медики из штаба #МыВместе, общественные организации, а также сотрудники агентства по делам молодежи и Сахалинской областной Думы всегда откликаются на призыв врачей «подарить частичку жизни». Это давно стало традицией и сблизило многих ребят, которые стали настоящими героями в обычной жизни.
«В такие моменты как не верить в существование высших сил, которые вот так помогают соединить нуждающегося в помощи человека и готового оказать эту помощь. Мы все прекрасно понимаем, что такое редкая IV группа крови: даже в мирной жизни крупного города не всегда удается найти такого донора. Но у нас все получилось, желаем Анастасии справиться с травмой и очень ждем на чай в наш центр», — подытожила руководитель гуманитарного центра Елена Красильникова.
Кровь и ее компоненты сдали и другие ребята. Очень важно, чтобы у больниц всегда был достаточный запас препаратов, ведь сегодня заменить этот ресурс невозможно. Для многих больных донорская кровь — единственное спасение.
Теперь Сахалин кровно связан с Донбассом. Уже больше года островитяне помогают побратимскому Шахтерску в ДНР. Волонтеры региона не перестают доставлять адресную помощь. Последней посылкой стали продуктовые наборы, консервы семьям защитников СВО и книги в шахтерский дом-интернат для инвалидов.
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