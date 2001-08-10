Тихоокеанское
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13 Декабря 2023
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15:19, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Волонтеры Сахалина стали донорами крови для девушки из донецкого Шахтерска

Волонтеры Сахалина стали донорами крови для девушки из донецкого Шахтерска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Волонтеры Сахалина стали донорами крови для девушки из донецкого Шахтерска, рассказали ТИА "Острова" в региональном Народном фронте.

Сахалинские волонтеры оказали важную помощь жительнице Шахтерска в ДНР. В подшефном островному региону городе пострадала девушка, ей срочно нужна была кровь для переливания. Спасти жизнь травмированной Анастасии помог представитель Народного фронта с Сахалина.

7 декабря в гуманитарный центр «Сахалин — Шахтерск» обратились родственники юной Анастасии Музыка. Девушка попала в ДТП и находилась в отделении реанимации. Анастасия потеряла много крови, врачи настаивали на переливании. Однако у жительницы ДНР оказалась редкая, IV группа крови, запасов которой на донорской станции не было. Но выход все же нашли: сахалинский волонтер стал донором для травмированной девушки.

Юрий Маковенко является активным участником президентского движения Народный фронт и регулярным донором крови и полностью обследован. Это позволило после врачебного осмотра сразу направить молодого человека на сдачу крови и оперативно провести переливание.

«Всегда сдаю кровь на Сахалине. Мы с друзьями и коллегами не пропускаем эту важную миссию. Очень рад, что вот так вот просто смог спасти чью-то жизнь, и кровь моя положительная четвертая помогла. Я невероятно счастлив», — поделился сахалинский волонтер.

Выездной пункт сбора крови, куда приходит Юрий, на постоянной основе взаимодействует с арт-резиденцией «Маяк». Представители волонтерских движений, Народный фронт, волонтеры-медики из штаба #МыВместе, общественные организации, а также сотрудники агентства по делам молодежи и Сахалинской областной Думы всегда откликаются на призыв врачей «подарить частичку жизни». Это давно стало традицией и сблизило многих ребят, которые стали настоящими героями в обычной жизни.

«В такие моменты как не верить в существование высших сил, которые вот так помогают соединить нуждающегося в помощи человека и готового оказать эту помощь. Мы все прекрасно понимаем, что такое редкая IV группа крови: даже в мирной жизни крупного города не всегда удается найти такого донора. Но у нас все получилось, желаем Анастасии справиться с травмой и очень ждем на чай в наш центр», — подытожила руководитель гуманитарного центра Елена Красильникова.

Кровь и ее компоненты сдали и другие ребята. Очень важно, чтобы у больниц всегда был достаточный запас препаратов, ведь сегодня заменить этот ресурс невозможно. Для многих больных донорская кровь — единственное спасение.

Теперь Сахалин кровно связан с Донбассом. Уже больше года островитяне помогают побратимскому Шахтерску в ДНР. Волонтеры региона не перестают доставлять адресную помощь. Последней посылкой стали продуктовые наборы, консервы семьям защитников СВО и книги в шахтерский дом-интернат для инвалидов.

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