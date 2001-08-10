Работники Сахалинэнерго провели благотворительную ярмарку в поддержку детей участников СВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске по инициативе работников ПАО «Сахалинэнерго» (входит в Группу РусГидро) и Сахалинской организации «Всероссийский Электропрофсоюз» прошла благотворительная ярмарка «#Своих не бросаем». Главная цель - сбор денежных средств для приобретения подарков детям работников, призванных в Вооружённые Силы Российской Федерации в рамках частичной мобилизации, рассказали ТИА "Острова" в энергетической компании.

«Это событие не только предоставило возможность оказать посильную помощь детям наших защитников, но и подарило всем участникам яркие эмоции и хорошее настроение, позволив раскрыть свой творческий потенциал», - рассказала председатель профсоюзной организации энергетиков Татьяна Усачева.

К проведению благотворительной акции подготовились заранее. И в день ярмарки участники оформили торговые места, разложили товар. Каждый стол был достоин внимания своим оформлением, привлекал покупателей богатым ассортиментом: вареньями, соленьями, кулинарными изделиями, домашним урожаем, поделками и многим другим.

Каждый мог приобрести понравившиеся ему товары – за символическую сумму или же сделать пожертвование на свое усмотрение. Всего за 2,5 часа ярмарки удалось собрать более 80 тыс. рублей.

Также в этом году работники энергокомпании собрали более 3 млн. рублей, чтобы оказать поддержку мобилизованным сахалинцам. На собранные средства были приобретены и переданы предметы личного пользования и вещи, которые особенно нужны в зимний период.