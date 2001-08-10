Сахалинцев приглашают на большой Рождественский концерт

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

22 декабря в 18-30 Сахалинский колледж искусств приглашает всех любителей классической музыки на Рождественский концерт, в рамках ежегодного фестиваля «Рождественские встречи». Вход свободный, рассказали ТИА "Острова" в колледже.

Рождественские концерты стали уже традиционными в рамках областных культурных и культурно-образовательных программ и мероприятий. Являются безусловным украшением культурного ландшафта Сахалинской области. Рождественские встречи - это новые страницы классической музыки разных временных отрезков, стилей и направлений.

В концерте примут участие лучшие коллективы колледжа - солисты и ансамбли. Вы услышите сводный и женский хоры, камерно-эстрадный оркестр, фольклорный ансамбль «Белые росы», ансамбль русских народных инструментов «Сказ», струнный ансамбль, вокальный ансамбль «Юность» и др. С сольными программами выступят преподаватели и студенты музыкальных кафедр.

Организаторы праздника постарались максимально представить в рождественском концерте всё многообразие музыкального искусства, рассчитанного как на искушенного, серьёзного зрителя, так и на любителя и ценителя хорошей музыки.