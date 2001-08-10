Тихоокеанское
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12:30, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают на большой Рождественский концерт

Сахалинцев приглашают на большой Рождественский концерт

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

22 декабря в 18-30 Сахалинский колледж искусств приглашает всех любителей классической музыки на  Рождественский концерт, в рамках ежегодного фестиваля «Рождественские встречи». Вход свободный, рассказали ТИА "Острова" в колледже.

Рождественские концерты  стали  уже традиционными в рамках областных культурных и культурно-образовательных программ и  мероприятий. Являются безусловным украшением культурного ландшафта Сахалинской области. Рождественские встречи - это новые страницы классической музыки разных временных отрезков, стилей и направлений.

В концерте примут участие лучшие коллективы колледжа -  солисты и ансамбли. Вы услышите сводный и женский  хоры, камерно-эстрадный оркестр,  фольклорный ансамбль «Белые росы», ансамбль русских народных инструментов «Сказ», струнный ансамбль, вокальный ансамбль «Юность» и др. С сольными программами выступят преподаватели и студенты музыкальных кафедр.

Организаторы праздника постарались максимально представить  в рождественском концерте  всё многообразие музыкального искусства, рассчитанного как на искушенного, серьёзного  зрителя, так и на  любителя и ценителя хорошей музыки.

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