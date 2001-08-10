Южносахалинцам напоминают о необходимости перезаключения договоров о техническом обслуживании газового оборудования

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В соответствии с поправками в законодательство техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования в многоквартирных, а также в индивидуальных жилых домах смогут осуществлять только газораспределительные организации. Перезаключить договор абонентам необходимо до 1 января 2024 года.

Нововведения направлены на повышение безопасности использования газовых сетей как в индивидуальных, так и многоквартирных домах. Оказывать услугу потребителям голубого топлива в областном центре будет ООО «Газпром газораспределение Южно-Сахалинск».

Собственникам квартир (ВКГО) и индивидуальных жилых домов (ВДГО) необходимо перезаключить договор на техобслуживание в Едином центре предоставления услуг (пр. Победы, 39) в рабочее время: с 9.00 до 17.00 в будние дни, перерыв — с 13.00 до 14.00. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8-800-700-44-99.

Консультационную поддержку по вопросам перезаключения договоров на техническое обслуживание оборудования оказывают специалисты отдела газификации и энергоэффективности департамента городского хозяйства по телефону: 300-584 (доб. 1, 4, 6) в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Отметим, с 4 декабря жители, которые впервые оформляют подключение к газу, могут заключить договор на ТО ВДГО/ВКГО также и в департаменте городского хозяйства (пр. Мира, 64А, каб. 111). Специалисты ООО «Газпром газораспределение Южно-Сахалинск» консультируют и принимают пакет документов в рабочие дни с 8.30 до 16.00 (перерыв с 12.30 до 13.00). Актуальная информация и последовательность подключения к голубому топливу частных домовладений размещена на официальном сайте администрации города.

Для перезаключения договора на ТО с газораспределительной организацией необходимо предоставить следующий пакет документов:

- копии документов, подтверждающих право собственности или иное предусмотренное законом право на объект капитального строительства и земельный участок (выписка из ЕГРН не старше 2-3 лет, удостоверенная подписью уполномоченного должностного лица органа регистрации прав и заверенная оттиском печати данного органа);

В случае, если зарегистрированное право собственности является долевым, приложить согласие каждого собственника на заключение договора ТО ВДГО/ВКГО.

- копия паспорта (1 стр. и прописка, при наличии долевой собственности — всех собственников);

- копия паспортов на все газоиспользующее оборудование (котел, плита, прибор учета газа, сигнализатор загазованности, ГРПШ и прочее);

- копия исполнительной документации (при наличии для ИЖС);

- копия проектной документации (при наличии для ИЖС);

- акт балансового разграничения (при наличии только для ИЖС);

- акт о проведении ТО за последний год.

Отметим, в случае если собственник первоначально до 20 сентября 2023 года заключил договор с ООО «Газпром газораспределение Южно-Сахалинск» или АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», то ему также необходимо обратиться в Единый центр предоставления услуг, чтобы переоформить правоотношения, имея при себе только паспорт. Данные мероприятия необходимы в связи с разработанной законодательством типовой формой.

Также южносахалинцы могут обратиться в отделы по управлению территорией по месту проживания. Жители многоквартирных домов - в управляющие компании.

Напомним, подача газа в домовладения и квартиры без договора на техническое обслуживание газораспределительной организацией запрещена законодательством РФ. Если договор не будет перезаключен, потребители могут быть отключены от газоснабжения.