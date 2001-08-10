Более чем в полтора раза удалось увеличить внутренний пассажиропоток на Сахалине и Курилах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За последние пять лет внутренний пассажиропоток Сахалинской области удалось увеличить более чем в полтора раза. Это стало возможным благодаря созданию Единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» – на социальных маршрутах были субсидированы тарифы, запущены новые маршруты и увеличена частота на востребованных рейсах. О результатах работы за последние пять лет губернатор Валерий Лимаренко рассказал в ходе встречи с депутатами Сахалинской областной думы.

– Сегодня вопрос транспортной доступности региона принципиально решен. В первую очередь, благодаря созданию на базе нашей «Авроры» Единой дальневосточной авиакомпании. При этом Президент России Владимир Путин поручил субсидировать тарифы на социальных маршрутах. Цены на билеты снизились. Например, сегодня можно из Южно-Сахалинска слетать в столицу и обратно за 26 тысяч рублей. Мы добились увеличения частоты рейсов между Сахалином и Москвой. В летний период количество рейсов увеличилось с 9 до 19 в неделю. В этом году введен сервис «Лист ожидания». Он помогает приобрести билет каждому, кто обратился. Подчеркну, такой практики больше нет нигде в России, – подчеркнул глава региона.

В этом году в Южно-Сахалинске завершено возведение нового аэровокзала – лучшего на Дальнем Востоке. Сейчас идет строительство взлетно-посадочной полосы.

Также в рамках работы по развитию транспортной системы островного региона обустроено посадочные площадки в Александровск-Сахалинском, Зональном, Смирных и Леонидово на Сахалине и в Северо-Курильске на острове Парамушир, реконструировали аэродром в Охе.

Жители Шахтерского, Охинского и Ногликского районов получили возможность напрямую летать в Хабаровск.

– Губернатором Сахалинской области проводится большая работа с Президентом России, федеральным Правительством, депутатами разных уровней. Мы видим, что ситуация в транспортной сфере улучшается. Видим, что даже застарелые проблемы разрешимы. Все мы помним 2019 год, когда жители не могли, к примеру, поехать в отпуск и вернуться домой из-за нехватки билетов в пиковый летний период. Особенные трудности были с Курильскими островами. К сегодняшнему дню ситуация улучшилась. Это связано с целым комплексом мер, – отметил депутат областной Думы Алексей Плотников.

– За прошедшие пять лет транспортная доступность региона вышла на совершенно новый уровень. Много внимания было уделено в том числе морскому сообщению. Так, за последние годы на курильском направлении появились два новых грузопассажирских судна – «Адмирал Невельской» и «Павел Леонов». Вместе с авиацией это существенно повысило надежность транспортного сообщения с Курильскими островами. Причем билеты покупают и местные жители, и туристы. Выросло и число рейсов на Курилы в пик сезона. Буквально на днях Итуруп и Владивосток связал новый рейс авиакомпании «Аврора». В результате всех преобразований пассажиропоток на Курильские острова увеличился с 56 до 85 тысяч пассажиров, – рассказал депутат областной Думы Александр Шарифулин.

К работе на линии Холмск – Ванино приступил паром «Александр Деев». Планируется, что в дальнейшем к нему присоединится аналогичное судно «Василий Ощепков».

Особое внимание уделяется железнодорожному транспорту – завершена перешивка стальной магистрали на Сахалине на стандартную колею 1520 мм.

Сегодня железную дорогу интегрируют в систему городского транспорта в Южно-Сахалинске. Стальная магистраль должна стать главным видом общественного транспорта в городе. Для этого построено 3 транспортно-пересадочных узла и 3 совмещенных остановочных пункта. В будущем появятся 12 станций.

Областные власти намерены в следующем году увеличить количество железнодорожного подвижного состава. Также на путях сделают специальные вставки, чтобы встречные поезда могли расходиться без остановок. Задача – сократить интервал движения в режиме внутригородского транспорта с 60 до 30 минут.

Сегодня на Сахалине и Курилах в пассажирских перевозках используется более 500 муниципальных автобусов. В этом году приобретено 275 новых машин – автобусный парк обновлен более чем наполовину. При этом свыше 300 автобусов работают на газомоторном топливе. Это важно для улучшения экологической ситуации. Строим в Южно-Сахалинске удобный для водителей современный автобусный парк. Планируется, что он будет введен в эксплуатацию в следующем году.

Еще одно важное направление работы – асфальтирование дорог. В 2019 году только треть проезжих участков на островах имела твердое покрытие.

Чтобы ускорить асфальтирование главной трассы Южно-Сахалинск – Оха, ее передали в федеральную собственность. Теперь работы на объекте ведутся за счет средств федерального центра. В прошлом году на трассе было уложено 59 км асфальта. В этом – 32 км. В следующем году на трассе появится еще почти 60 км асфальтобетона. Останется около 52 км, которые планируется завершить в 2025 году.

Другим стратегическим направлением является строительство дороги на западном побережье Сахалина. Там уложили 31 км твердого покрытия. В 2024 году островные власти намерены ввести еще 31 км. Останется 98 км. Реконструкцию трассы намерены завершить в 2027 году.

Началось строительство объездной дороги Южно-Сахалинска. Она позволит вывести грузовой транспорт из города. Первую очередь планируется сдать в 2024 году.