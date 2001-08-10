В Сахалинской области на одну вакансию приходится 3,6 резюме
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала спрос и предложение на рынке труда Сахалинской области по итогам ноября 2023 года и составила рейтинг самых дефицитных профессиональных сфер региона, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе сервиса hh.ru.
На одну активную вакансию в Сахалинской области по итогам ноября 2023 года приходится 3,6 резюме – это характерно для дефицита соискателей. Показательно, что год назад, в ноябре 2022 года, но конкуренция составляла 5,0 резюме на вакансию. То есть, за год кадровый голод в регионе усилился.
«Уровень дефицита кадров мы рассчитываем по hh.индексу - это отношение среднего числа активных резюме к среднему числу активных вакансий. Индекс ниже четырех пунктов — красный флаг на рынке труда, он свидетельствует о ярко выраженной нехватке людей. Если же на одну вакансию приходится меньше двух резюме, мы имеем дело с острым дефицитом соискателей. Сегодня дефицит укоренился в сфере массового и рабочего персонала, транспорта и логистики, продаж и обслуживания клиентов, производства и сервисного обслуживания. Причём именно эти сферы можно назвать костяком текущего рынка труда, другими словами — в структуре спроса они занимают самые большие доли, и значит, рынок здесь ещё более жёсткий для работодателей», - поясняет Анна Осипова, руководитель внешних коммуникаций hh.ru в регионах.
Так, наиболее сложная ситуация с поиском персонала в Сахалинской области зафиксирована в профессиональных сферах «Автомобильный бизнес» (2,0 резюме на вакансию), «Розничная торговля» (2,5), «Продажи, обслуживание клиентов» и «Рабочий персонал» (по 2,8), «Строительство, недвижимость» (3,2), «Медицина, фармацевтика» и «Туризм, гостиницы, рестораны» (по 3,3).
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