Пользователи стали чаще покупать восстановленные смартфоны
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В период с января по ноябрь текущего года продажи восстановленных смартфонов выросли в четыре раза в денежном выражении и на 149% в количественном. Средняя цена такого аппарата составила 15 тысяч рублей, подсчитали аналитики МегаФона.
Самым популярным брендом среди покупателей восстановленных смартфонов в объединенной розничной сети МегаФона и Yota стал Samsung, чьи продажи в этом году выросли в 2,3 раза. На втором месте устройства от Apple, их доля увеличилась в 2,5 раза. Замыкает тройку лидеров Xiaomi с приростом в 4 раза. Среди моделей лидером продаж в текущем году является iPhone 8. Далее следуют модели от Samsung - Galaxy A50 и Galaxy A32. Также популярны iPhone XS, iPhone 12 mini, Xiaomi Redmi 9A и Redmi 9C.
«Рынок восстановленных смартфонов динамично развивается. Растёт и средняя цена выкупа аппаратов, что стимулирует пользователей сдавать их в зачёт части стоимости новых гаджетов. Мы ожидаем, что рост продаж подержанных смартфонов в следующем году в нашей торговой сети превысит отметку 50%», — отмечает директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.
Восстановлением смартфонов занимается дочерняя компания оператора — Smart Bazar. Перед тем, как попасть на прилавок, выкупленные смартфоны проходят полноценный предпродажный сервис — диагностику и тестирование по 55 уникальным параметрам. При необходимости проводится замена компонентов. На все устройства дается гарантия.
В рознице МегаФона покупатели могут сдать своё устройство и получить за него деньги сразу на банковскую карту или скидку на покупку нового. В Smart Bazar сдаются лучшие устройства, принятые по программе выкупа смартфонов и trade‑in.
МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тысяч салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.
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