В преддверии Дня Конституции РФ для учащихся Восточной гимназии Южно-Сахалинска прошла лекция

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Координатор партийного проекта «Историческая память» Иван Кузнецов рассказал о важности закрепления основных прав и свобод каждого человека и гражданина, а также о гарантиях их реализации и защиты.

«Знакомство с основными положениями главного Закона нашей страны помогает ребятам развивать патриотизм и уважение к закону»- отметит координатор партийного проекта «Историческая память» Иван Кузнецов.

Напомним, что в этом году отмечается 30 лет со Дня создания Конституции Российской Федерации.