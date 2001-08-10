Тихоокеанское
информационное агентство
12 Декабря 2023
Сейчас 02:54
90,98|98,08|66,91
Департамент архитектуры и градостроительства Южно-Сахалинска проведет горячую телефонную линию
18:25, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В преддверии Дня Конституции РФ для учащихся Восточной гимназии Южно-Сахалинска прошла лекция

В преддверии Дня Конституции РФ для учащихся Восточной гимназии Южно-Сахалинска прошла лекция

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Координатор партийного проекта «Историческая память» Иван Кузнецов рассказал о важности закрепления основных прав и свобод каждого человека и гражданина, а также о гарантиях их реализации и защиты.

«Знакомство с основными положениями главного Закона нашей страны помогает ребятам развивать патриотизм и уважение к закону»- отметит координатор партийного проекта «Историческая память» Иван Кузнецов.

Напомним, что в этом году отмечается 30 лет со Дня создания Конституции Российской Федерации.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Как вы сейчас сохраняете сбережения?