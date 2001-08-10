В школе села Леонидово открыли стенд Героям России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Еще недавно Алексей Фомин и Виталий Антонов сидели за партами в классах и бегали по коридорам леонидовской школы, а сейчас эти мужчины носят почетное звание Героев России. Нынешние школьники гордятся своими земляками. Сегодня в общеобразовательном учреждении на торжественной линейке, посвящённой Дню Героев России, в их честь открыли стенд «Герои Отечества».

В мероприятии приняли участие все ученики школы, приглашенные гости – председатель Собрания Поронайского городского округа Виктория Кривошеева, председатель местного отделения РДДМ «Движение первых» Дарья Карпукова, представители Департамента образования, культуры и спорта районной Администрации.

- Леонидово всегда славилось своими людьми. В советское время здесь жили несколько Героев Советского Союза, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Удивительно, что еще недавно Алексей Фомин и Виталий Антонов росли в Леонидово, сидели за партами в классах, а сейчас защищают нас с вами, берегут наш покой, чтобы вы могли учиться и радоваться жизни. Может быть кто-то из вас через какое-то время станет Героем Росси и будет прославлять село Леонидово и всю Сахалинскую область, - обратилась к присутствующим Виктория Кривошеева.

Звание Героя России Алексей Юрьевич Фомин получил за мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе. Алексей Юрьевич продолжает служить во внутренних войсках спецназа МВД РФ в звании полковника вооруженных сил РФ.

Виталий Сергеевич Антонов с 24 февраля 2022 года принимал участие в специальной военной операции, в ходе которой участвовал в освобождении важных стратегических объектов. В течение месяца под руководством Виталия Сергеевича российские солдаты взяли под контроль семь населенных пунктов. За мужество и героизм ему было присвоено звание Героя России с вручением знака особого отличия – медали «Золотая Звезда». Узнав об открытии стенда, Виталий Сергеевич записал видеообращение к своим землякам:

- Дорогие земляки, сахалинцы! Уважаемые педагоги и ученики леонидовской школы, мне очень приятно, что в родной селе Леонидово, в котором прошло мое детство, обо мне и моей семье помнят. Также было приятно узнать, что о моей судьбе написал в книге «На берегах большой реки» Николай Вишневский. Хотелось бы выразить огромную благодарность руководству школы, юнармейскому отряду «Вымпел» за создание памятного стенда «Герои Отечества». Я с большим удовольствием поделюсь с вами интересными историями из своей жизни, опытом участия в военной операции в Сирии, в которой принимал участие в 2018 году, и в специальной военной операции, которая проходит с февраля 2022 года. Также готов ответить на все ваши вопросы.

В завершении мероприятия состоялась церемония посвящения 14 учеников школы в участники российского движения детей и молодежи «Движение первых». Ребята произнесли клятву «Первых» и получили значки участников движения. Напомним, что общероссийское движение «Движение первых» создано по инициативе Президента РФ. Оно объединяет на добровольной основе детей и молодежь для самореализации, всестороннего развития и участия в общественной жизни страны. В Поронайском городском округе движение насчитывает порядка 150 участников.