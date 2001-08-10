Тихоокеанское
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12:37, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине военнослужащие совершенствуют навыки стрельбы из "Костра"

На Сахалине военнослужащие совершенствуют навыки стрельбы из

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине военнослужащие Восточного военного округа (ВВО), заключившие первые контракты с минобороны, отрабатывают навыки стрельбы по живой силе условного противника из подствольного гранатомёта ГП-25 "Костёр", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

На специально подготовленной площадке полигона «Троицкий» военнослужащие выполняют боевые стрельбы 40-мм выстрелами с осколочной гранатой. Мотострелки поражают цели, имитирующие живую силу условного противника укрывшегося на пересечённой местности.

Стрельба из подствольного гранатомета ведётся по навесной траектории на максимальную дальность.

Осколочная граната данного вооружения снабжена головным взрывателем мгновенного действия с самоликвидатором, что позволяет поражать живую силу противника с максимально возможным уроном.

 Помимо этого, при присоединенном подствольном гранатомёте ГП-25 «Костёр» стрелок также может вести огонь боеприпасами 5,45-мм из самого автомата «Калашникова».

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