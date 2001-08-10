На Сахалине учатся выращивать трепангов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Проект "Подращивание молоди трепанга в установке замкнутого водоснабжения (УЗВ) на основе технологии BioFloc" вошёл в портфолио стратегических проектов программы развития «Приоритет-2030.Дальний Восток». Руководит научными работами гидробиолог, кандидат биологических наук Сергей Низяев, имеющий обширный опыт исследования мари- и аквакультур, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахГУ.

Дальневосточный трепанг – стратегически важный ресурс, занесённый в Красную книгу и за свои уникальные свойства прозванный «морским женьшенем». Он пользуется спросом в странах Азии и применяется в восточной медицине и кулинарии. Именно российский трепанг ценится очень высоко, отечественные предприятия сушат трепанг, производят из него консервы и биологически активные добавки.

– За последние пять лет в Приморье и на Сахалине естественные популяции трепанга сильно сократились, – отметил Сергей Низяев. – Цель нашего проекта – отработать инновационную технологию выращивания молоди трепанга BioFloc, приспособить под суровые условия акватории Сахалина и внедрить в практику.

Изначально технология разработана для выращивания креветок, пресноводных рыб и других организмов в прудах при тёплой температуре. В её основе – определённый набор микроорганизмов, разлагающих продукты жизнедеятельности трепанга и заново формирующих микроэлементы, которые вновь становятся пищей для объекта выращивания. Технология позволяет выполнять работы и исследования по подращиванию с наименьшими затратами, а также ускорить рост трепанга.

Команда проекта планирует подобрать состав сообщества микроорганизмов, включающих в себя полезные (пробиотические) бактерии, простейших, водоросли, грибы и других протистов. Итогом станет технологическая карта цикла сверхинтенсивного подращивания трепанга в заводских условиях до размеров жизнестойкой молоди (более 0,3 г), а также схема установки замкнутого водоснабжения на основе технологии BioFloc.

– Трепанг нерестится в августе, и в условиях классических УЗВ растёт порядка 3–4 месяцев до января–февраля. Высадка подращенной молоди уже невозможна в это время, и будет сопровождаться массовой гибелью. Мы полагаем, что наша технология уменьшит сроки роста до 2–2,5 месяцев, и будет возможно высадить молодь уже к ноябрю, – пояснил руководитель проекта.

Технология содержания маточного стада и выращивания молоди трепанга в заводских условиях имеет высокую практическую ценность для Сахалинской области. В настоящий момент здесь нет собственных мощностей по производству молоди местных популяций, а из пригодных под марикультуру акваторий в Сахалино-Курильском регионе используется менее 5%. В итоге многие популяции ценных промысловых видов гидробионтов (в том числе и трепанга дальневосточного) находятся в депрессивном состоянии из-за перелова и изменений условий обитания.

Уже сегодня аквакультура составляет 50% от общего мирового объёма добычи водных ресурсов. Но если, например, в Китае эта цифра превышает 60%, то в России из ежегодно добываемых 5 миллионов тонн водных биоресурсов лишь 7% приходится на аквакультуру, а остальное – на рыболовство. Конечно, сказываются и климатические условия нашей страны, и затраты на работу и развитие подобных ферм. Новые технологии, адаптированные к нашим холодным водам, должны существенно снизить издержки и стимулировать развитие местных марикультурных хозяйств.

Создание технологической карты станет полезным инструментом для предпринимателей, нацеленных на воспроизводство и восстановление популяции трепанга в Сахалинской области.

Команда проекта собирает базовое оборудование, необходимое на начальных стадиях исследований, и планирует начать испытания летом 2024 года. В данный момент микробиологи трудятся над составом микроорганизмов для системы BioFloc.

– Классическое выращивание трепанга в нашей стране развито только в Приморье, но там уже совершенно другие природные условия. На Сахалине учёные сейчас занимаются разработкой технологий, аналогов которым в стране просто нет, – подчеркнул Сергей Низяев.