В Южно-Сахалинске состоится общегородской день приема граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В администрации Южно-Сахалинска 12 декабря проведут Общегородской день приема граждан, который традиционно приурочен ко Дню Конституции Российской Федерации, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

С 10.00 до 13.00 на вопросы жителей будут отвечать руководители ключевых подразделений мэрии. Перечень структур муниципалитета, участвующих в проведении общегородского дня приема граждан, с указанием должностных лиц, адресов приемов и номеров телефонов для записи на личный прием размещен на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.

Кроме этого, записаться на прием можно через официальный сайт администрации Южно-Сахалинска, воспользовавшись электронным сервисом.

Консультации о записи на приём можно получить по телефонам приемной граждан: 300-669, 300-804, 300-845, 300-871.