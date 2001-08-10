В Южно-Сахалинске состоится общегородской день приема граждан
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В администрации Южно-Сахалинска 12 декабря проведут Общегородской день приема граждан, который традиционно приурочен ко Дню Конституции Российской Федерации, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
С 10.00 до 13.00 на вопросы жителей будут отвечать руководители ключевых подразделений мэрии. Перечень структур муниципалитета, участвующих в проведении общегородского дня приема граждан, с указанием должностных лиц, адресов приемов и номеров телефонов для записи на личный прием размещен на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.
Кроме этого, записаться на прием можно через официальный сайт администрации Южно-Сахалинска, воспользовавшись электронным сервисом.
Консультации о записи на приём можно получить по телефонам приемной граждан: 300-669, 300-804, 300-845, 300-871.
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