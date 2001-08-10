Тихоокеанское
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09:20, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Волонтер культуры Александр Булыгин представил сахалинцам свою новую программу

Волонтер культуры Александр Булыгин представил сахалинцам свою новую программу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Второй сольный концерт участника клуба волонтеров СахОУНБ «Дари добро» прошел в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 7 декабря. Мероприятие было приурочено ко Дню добровольца, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Ведущая вечера – специалист СахОУНБ Надежда Жамьянова — рассказала об основных направлениях волонтерской деятельности, поблагодарила добровольцев за участие в разнообразных мероприятиях библиотеки. 

Для гостей прозвучали песни из репертуара Николая Баскова, Братьев Радченко, Ярослава Сумишевского, Стаса Михайлова, Вячеслава Мясникова и других артистов эстрады.

Александра Булыгина поддержали тренер-преподаватель Спортивной школы олимпийского резерва зимних видов спорта и Спортивной школы по плаванию г. Южно-Сахалинска Оксана Новик и ее воспитанник Илья Серебряков.

Дополнила мероприятие выставка творческих работ Александра Булыгина и Центра трудоустройства и досуга для молодых инвалидов.   

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