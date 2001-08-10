Волонтер культуры Александр Булыгин представил сахалинцам свою новую программу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Второй сольный концерт участника клуба волонтеров СахОУНБ «Дари добро» прошел в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 7 декабря. Мероприятие было приурочено ко Дню добровольца, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.
Ведущая вечера – специалист СахОУНБ Надежда Жамьянова — рассказала об основных направлениях волонтерской деятельности, поблагодарила добровольцев за участие в разнообразных мероприятиях библиотеки.
Для гостей прозвучали песни из репертуара Николая Баскова, Братьев Радченко, Ярослава Сумишевского, Стаса Михайлова, Вячеслава Мясникова и других артистов эстрады.
Александра Булыгина поддержали тренер-преподаватель Спортивной школы олимпийского резерва зимних видов спорта и Спортивной школы по плаванию г. Южно-Сахалинска Оксана Новик и ее воспитанник Илья Серебряков.
Дополнила мероприятие выставка творческих работ Александра Булыгина и Центра трудоустройства и досуга для молодых инвалидов.
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