В Приморье построят круглогодичный бассейн с морской водой под открытым небом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Круглогодичный бассейн с морской водой под открытым небом откроют в Приморском крае в декабре. Воду можно будет прогреть до 30 градусов. В бассейне будут заниматься спортсмены и все желающие, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

На пляже Юбилейном 23 декабря откроют круглогодичный бассейн с морской водой под открытым небом. На средства, выделенные из краевого бюджета, был построен комплекс, включающий бассейн длиной 25 и шириной 9 метров с тремя водными дорожками, раздевалки, помещение для гидротермических процедур, точку питания.

«В бассейне установлена система фильтрации морской воды. В зимний период ее температура будет составлять 7-10 градусов. При проведении определенных мероприятий воду можно подогревать до 30 градусов. В бассейне будут заниматься спортсмены сборной Приморского края по зимнему плаванию, являющиеся лидерами этого вида спорта не только в России, но и в мире. Летом здесь будут бесплатно обучаться по федеральной программе “Плавание для всех” дети и подростки до 18 лет», – прокомментировал Олег Докучаев, президент краевой федерации зимнего плавания Приморского края «Косатка ДВ».

После открытия в бассейне будут регулярно проводиться массовые акции по закаливанию и старты по зимнему плаванию различного уровня. В свободное время заниматься плаванием по абонементу смогут все желающие.