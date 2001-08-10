Проект обустройства территории по ул. Фабричной в Южно-Сахалинске скорректируют с учетом мнения жителей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты администрации Южно-Сахалинска, депутат городской думы Майя Кириллова провели ряд встреч жителями домов по ул. Фабричной, 11 и 13, в ходе которых обсудили решения по благоустройству территории возле строящегося здания, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, ситуация вызвала большой общественный резонанс, так как работы главным образом подразумевали обустройство парковки для автотранспорта под окнами у людей. Такое положение жителей категорически нее устроило. Люди обратились в СМИ, к депутату по округу, а также социальные сети администрации.

На особый личный контроль эту историю взял мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Глава города потребовал остановить работы и пересмотреть проект с учетом мнения жителей. Также одно из главных требований к застройщику — восстановить поврежденную зеленую зону.

На встречах, которые состоялись накануне вечером и сегодня днем, с представителями заказчика и подрядной организации, был достигнут ряд договоренностей. Самая главная — работы остановлены. А вариант обустройства площадки, которая может использоваться, как стоянка, исключен. Что касается демонтажа ограждения, установленного по периметру участка, его уберут в начале следующей недели после того, как вывезут строительные материалы.

– Благодарю коллег из администрации, мэра города Сергея Надсадина, которые оперативно включились в решение вопроса. Это позволило прийти к компромиссу. Организация приведет в порядок территорию, выровняет площадку, завезет грунт. Весной, с наступлением благоприятных температур, также будут высажены зеленые насаждения, – отметила Майя Кириллова.

Еще одно требование мэра - дальнейшие работы на участке не могут продолжаться без обсуждения с жителями. Как отметил заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Максим Ефанов, застройщик должен скорректировать схему благоустройства и представить её инициативной группе горожан.

Проект будет реализован только после внесения в него изменений и согласования с людьми. Встречи с жителями будут продолжены. Очередная пройдет в начале будущей недели также с участием застройщика, депутата и представителей муниципалитета.