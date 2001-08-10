Бренды сахалинских производителей получат дополнительную поддержку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Это решение было принято по итогам деловой поездки делегации областного правительства и предпринимателей в Республику Карелия. Схожие экономико-географические характеристики двух регионов позволяют применить в Сахалинской области опыт поддержки производства и продаж местных предпринимателей.
– Ключевым элементом станет единый товарный знак для товаров и услуг, создаваемых в Сахалинской области. Индивидуальные предприниматели и организации, подтвердившие качество своей продукции, соответствующие стандартам сервиса, смогут рассчитывать на поддержку региона. Важно, что в рамках общего подхода мы объединим туристическую, рыбоперерабатывающую отрасли, сферы производства продуктов питания и сельского хозяйства. Мы приглашаем предпринимателей, заинтересованных в сотрудничестве и продвижении, обращаться к нам, – отметил руководитель делегации, министр экономического развития Сахалинской области Алексей Успенский.
В настоящий момент началась разработка нормативно-правовой базы и регионального товарного знака, который позднее обсудят и доработают вместе с предпринимательским сообществом. На 2024 год запланированы основные мероприятия и меры поддержки, среди которых: обучение руководителей и совместное построение стратегии бренда, компенсация части расходов на сертификацию продукции, участие в региональных и межрегиональных выставках, поиск покупателей в России и за рубежом, содействие в продвижении продукции на электронных площадках и совместные маркетинговые активности.
Уже 14-15 декабря действующих предпринимателей и компании приглашают на обучающий тренинг «Как создать основу успешного бренда», который пройдёт при поддержке сахалинского центра «Мой бизнес». Регистрация по ссылке.
Производителей, которые заинтересованы в региональной и федеральной поддержке, также приглашают принять участие во втором конкурсе российских брендов.
Поддержка брендов в Сахалинской области доступна благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент Владимир Путин. В сахалинском центре «Мой бизнес» проконсультируют и поддержат на всех этапах развития. Подробности: на сайте или по номеру 8-800-222-01-23.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:11 Сегодня Южносахалинцев и гостей города завтра ждут на фестивале "День пельменя"
09:08 Сегодня Половина дальневосточников готовы инвестировать в Китай
10:08 Сегодня 282 жителя Сахалинской области присоединились к Всероссийскому конкурсу "Начни игру"
13:12 Сегодня Депутаты городской думы Южно-Сахалинска приняли бюджет областного центра на 2024 год
10:23 4 Декабря В 2023 году Сахалинская таможня пресекла 31 попытку незаконного перемещения наркотических и сильнодействующих веществ
12:26 4 Декабря Школьники расписывают подъезды дома в Ново-Александровске
16:40 1 Декабря 2 декабря на сахалинском "Горном воздухе" стартует зимний сезон
17:02 1 Декабря 2 и 3 декабря на площади Славы в Южно-Сахалинске будет временно запрещена парковка автомобилей
16:11 23 Ноября Охранник, не пустивший бойцов СВО в бар Южно-Сахалинска и распыливший перцовый баллончик, заключен под стражу
09:26 17 Ноября На Сахалине и Курилах определили лучшие подъезды октября
14:49 24 Ноября Число многодетных семей на Сахалине и Курилах за пять лет увеличилось на треть
15:11 17 Ноября Для Южно-Сахалинска приобрели 25 современных пассажирских автобусов
Выбор редакции
- 10:11 Сегодня Южносахалинцев и гостей города завтра ждут на фестивале "День пельменя"
- 15:47 5 Декабря К новогодним праздникам городской парк Южно-Сахалинска украсят снежные и ледяные скульптуры
- 10:04 5 Декабря Сахалинский биатлонист завоевал бронзу на всероссийских стартах
- 11:10 4 Декабря Сахалинка София Надыршина завоевала две медали Кубка России по
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?