Бренды сахалинских производителей получат дополнительную поддержку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Это решение было принято по итогам деловой поездки делегации областного правительства и предпринимателей в Республику Карелия. Схожие экономико-географические характеристики двух регионов позволяют применить в Сахалинской области опыт поддержки производства и продаж местных предпринимателей.

– Ключевым элементом станет единый товарный знак для товаров и услуг, создаваемых в Сахалинской области. Индивидуальные предприниматели и организации, подтвердившие качество своей продукции, соответствующие стандартам сервиса, смогут рассчитывать на поддержку региона. Важно, что в рамках общего подхода мы объединим туристическую, рыбоперерабатывающую отрасли, сферы производства продуктов питания и сельского хозяйства. Мы приглашаем предпринимателей, заинтересованных в сотрудничестве и продвижении, обращаться к нам, – отметил руководитель делегации, министр экономического развития Сахалинской области Алексей Успенский.

В настоящий момент началась разработка нормативно-правовой базы и регионального товарного знака, который позднее обсудят и доработают вместе с предпринимательским сообществом. На 2024 год запланированы основные мероприятия и меры поддержки, среди которых: обучение руководителей и совместное построение стратегии бренда, компенсация части расходов на сертификацию продукции, участие в региональных и межрегиональных выставках, поиск покупателей в России и за рубежом, содействие в продвижении продукции на электронных площадках и совместные маркетинговые активности.

Уже 14-15 декабря действующих предпринимателей и компании приглашают на обучающий тренинг «Как создать основу успешного бренда», который пройдёт при поддержке сахалинского центра «Мой бизнес». Регистрация по ссылке.

Производителей, которые заинтересованы в региональной и федеральной поддержке, также приглашают принять участие во втором конкурсе российских брендов.

Поддержка брендов в Сахалинской области доступна благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент Владимир Путин. В сахалинском центре «Мой бизнес» проконсультируют и поддержат на всех этапах развития. Подробности: на сайте или по номеру 8-800-222-01-23.